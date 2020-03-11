Украинские министры отказались от премий до конца 2020 года

Члены Кабинета Министров, который сформировали на прошлой неделе, отказались от премий до конца 2020 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге по итогам заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Это политическое решение, но оно важное. Министры отказались от своих премий до конца 2020 года", — сказал он.

По словам премьера, вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам работы за год.

Он также отметил, что их доход будет состоять из зарплаты, не превышающей 5 размеров средних зарплат по Украине, и определенных законодательством надбавок.

При этом надбавка за интенсивность труда, по словам Шмыгаля, не должна превышать 30% от зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата бывшего министра развития общин и территорий Алены Бабак за 4 дня февраля составила 7 тыс. гривен, ее заместителей — от 31 тыс. до 97 тыс. гривен, государственного секретаря министерства — 43 тыс. гривен.

Заработная плата бывшего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за февраль составила 56,6 тыс. гривен, ее заместителей — от 37,7 тыс. до 44,4 тыс. гривен, государственного секретаря — 110,4 тыс. гривен.

Заработная плата бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой за февраль составила 43,2 тыс. гривен, в то время как в декабре она заработала 66 тыс. гривен.