Коронавирус не передается через причастие, если пить вино общей ложкой из одной чаши, — ПЦУ

В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие.

Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.

По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.

В то же время митрополит призвал придерживаться остальных рекомендаций оносительно гигиены и укрепления иммунитета.

"Чтобы не возникало лишних вопросов, то хочу подчеркнуть, что других лекарственных советов относительно чистоты, гигиены, а также оговорок по распространению короновируса мы не исключаем и просим верных всячески их соблюдать", - сообщил он.

Причастие в церкви не распространяет коронавирус

Как сообщали Українські Новини, у девяти украинцев не подтвердилось подозрение на коронавирус.

Тем временем в Минздраве сообщили, почему не стоит бояться коронавируса и как не заболеть им.