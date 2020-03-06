Коронавирус не передается через причастие, если пить вино общей ложкой из одной чаши, — ПЦУ

В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие. Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook. По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения. В то же время митрополит призвал придерживаться остальных рекомендаций оносительно гигиены и укрепления иммунитета. "Чтобы не возникало лишних вопросов, то хочу подчеркнуть, что других лекарственных советов относительно чистоты, гигиены, а также оговорок по распространению короновируса мы не исключаем и просим верных всячески их соблюдать", - сообщил он. Причастие в церкви не распространяет коронавирус Как сообщали Українські Новини, у девяти украинцев не подтвердилось подозрение на коронавирус. Тем временем в Минздраве сообщили, почему не стоит бояться коронавируса и как не заболеть им.