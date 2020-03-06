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06 марта 2020, пятница, 18:03 133
Общество 2020-03-06T18:04:47+02:00
Українські Новини
Коронавирус не передается через причастие, если пить вино общей ложкой из одной чаши, — ПЦУ

Коронавирус не передается через причастие, если пить вино общей ложкой из одной чаши, — ПЦУ

Таня Войтюк
Минздрав, Причастие, Коронавирус, ПЦУ, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава о правилах профилактики заболевания, Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие.

Об этом сообщил Митрополит Дмитрий Рудюк на странице в Facebook.

По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.

В то же время митрополит призвал придерживаться остальных рекомендаций оносительно гигиены и укрепления иммунитета.   

"Чтобы не возникало лишних вопросов, то хочу подчеркнуть, что других лекарственных советов относительно чистоты, гигиены, а также оговорок по распространению короновируса мы не исключаем и просим верных всячески их соблюдать", - сообщил он.

Причастие в церкви не распространяет коронавирусПричастие в церкви не распространяет коронавирус

Как сообщали Українські Новини, у девяти украинцев не подтвердилось подозрение на коронавирус.

Тем временем в Минздраве сообщили, почему не стоит бояться коронавируса и как не заболеть им.

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