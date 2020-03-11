Министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Министр здравоохранения и депутат-консерватор Надин Доррис получила положительный результат теста на коронавирус, жертвами которого стали 4284 человека по всему миру.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.



Надин Доррис стала первым членом парламента Британии, заразившимся коронавирусом. По ее словам, она приняла все рекомендуемые меры предосторожности после того, как узнала о заражении, и самоизолировалась дома.



Дорос в своем заявлении сообщила, что органы здравоохранения Англии начали отслеживать людей, с которыми она контактировала.



Она отметила, что беспокоится о своей 84-летней матери, которая осталась с ней и начала кашлять во вторник.

Неизвестно, сколько встреч Доррис посетила в Вестминстере или в своем избирательном округе за последние дни.



Министерство здравоохранения сообщило, что первые симптомы заболевания появились у нее в четверг на прошлой неделе - в тот же день, когда она посетила мероприятие на Даунинг-стрит, организованный премьер-министром, - и с пятницы она находилась в самоизоляции.



Все министры здравоохранения, включая руководителя ведомства Мэтта Хэнкока, должны пройти тест на вирус вместе с другими должностными лицами, которые вступили в контакт с Надин Доррис.



Как сообщали Українські Новини, Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса.



Кроме того, безопасно ли путешествовать с детьми в условиях эпидемии коронавируса.