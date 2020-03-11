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11 марта 2020, среда, 18:00 86
Политика 2020-03-11T18:01:01+02:00
Українські Новини
Украине осталось выполнить два условия МВФ, - Шмыгаль

Украине осталось выполнить два условия МВФ, - Шмыгаль

Надежда Комендантова
МВФ, Украина-МВФ, Транш МВФ, кредит МВФ, Денис Шмыгаль
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG

После того, как во вторник вечером Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии МВФ в Украине, стао известно, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

Об этом на пресс-брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"На данный момент мы имеем достаточно позитивный диалог с МВФ. Мы договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения любых условий. Мы движемся в том же контексте, в котором двигались ранее. Из 8 параметров, которые Украина должна выполнить перед МВФ, остается еще 2. Мы надеемся выполнить их в течение 2-3 недель", - отметил Шмыгаль.

Премьер не уточнил, о каких условиях шла речь, но при этом подчеркнул, что в сотрудничестве между Украиной и МВФ уже есть значительный прогресс.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что в ближайшее время министр финансов Игорь Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль направятся в США для переговоров с Международным валютным фондом.

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта.

Тем временем, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) перенесли ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса Covid-19.

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