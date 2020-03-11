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11 марта 2020, среда, 14:25 292
Общество 2020-03-11T14:30:03+02:00
Українські Новини
Какие мероприятия могут запретить из-за карантина в Украине

Какие мероприятия могут запретить из-за карантина в Украине

Анна Рудык
Массовые мероприятия, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса в связи с введением карантина по всей стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

Такое решение было принято в среду на заседании.

Ограничительные меры не будут касаться мероприятий государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

Также Кабмин рекомендует ввести карантин в школах на три недели.

А Киевская госадминистрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек. Об этом говорится в решении (протоколе) Кивгосадминистрации.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только граждан, которые прошли термометрию", - говорится в документе.

Также киевские власти решили ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров, музеев, театров.

Отметим, что под запретом из-за карантина также могут оказаться концерты и другие выступления артистов, коллективов и т.д., на которых планируется присутствие более чем 200 человек (более 60 в Киеве)

Как сообщали Українськi Новини, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

Тем временем в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

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