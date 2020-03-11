Какие мероприятия могут запретить из-за карантина в Украине

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса в связи с введением карантина по всей стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини. Такое решение было принято в среду на заседании. Ограничительные меры не будут касаться мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей. Также Кабмин рекомендует ввести карантин в школах на три недели. А Киевская госадминистрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек. Об этом говорится в решении (протоколе) Кивгосадминистрации. "Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только граждан, которые прошли термометрию", - говорится в документе. Также киевские власти решили ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров, музеев, театров. Отметим, что под запретом из-за карантина также могут оказаться концерты и другие выступления артистов, коллективов и т.д., на которых планируется присутствие более чем 200 человек (более 60 в Киеве) Как сообщали Українськi Новини, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов. Тем временем в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.