Власти Киева просят религиозные организации отменить проведение массовых богослужений

Киевская городская государственная администрация (КГГА) просит религиозные организации отменить проведение массовых богослужений для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 на время карантина с 12 по 31 марта.

Об этом говорится в опубликованном на сайте КГГА Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українські Новини.



Согласно протоколу, власти столицы просят глав религиозных учреждений Киева прекратить проведение массовых богослужений для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории города и установления входящего санитарного контроля.



Кроме этого, Киев просит руководителей театров, кинотеатров и музеев прекратить культурно-массовые мероприятия до 31 марта.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.



Кроме того, какие мероприятия могут запретить из-за карантина в Украине.