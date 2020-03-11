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11 марта 2020, среда, 14:42 174
Общество 2020-03-11T14:43:23+02:00
Українські Новини
Власти Киева просят религиозные организации отменить проведение массовых богослужений

Власти Киева просят религиозные организации отменить проведение массовых богослужений

Валерия Драгомирова
Богослужения, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине
Церковь. Фото: pexels
Церковь. Фото: pexels

Киевская городская государственная администрация (КГГА) просит религиозные организации отменить проведение массовых богослужений для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 на время карантина с 12 по 31 марта.

Об этом говорится в опубликованном на сайте КГГА Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українські Новини.

Согласно протоколу, власти столицы просят глав религиозных учреждений Киева прекратить проведение массовых богослужений для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории города и установления входящего санитарного контроля.

Кроме этого, Киев просит руководителей театров, кинотеатров и музеев прекратить культурно-массовые мероприятия до 31 марта.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, какие мероприятия могут запретить из-за карантина в Украине. 

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