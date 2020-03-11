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11 марта 2020, среда, 17:30 84
Политика 2020-03-11T18:15:01+02:00
Українські Новини
Авиасообщение с Италией фактически приостановлено, - Шмыгаль

Авиасообщение с Италией фактически приостановлено, - Шмыгаль

Надежда Комендантова
Премьер-министр, Коронавирус, отмена авиарейсов, Денис Шмыгаль, коронавирус в Италии
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 11 марта фактически было приостановлено авиасообщение с Италией, где за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и по обстоятельствам будет рекомендовать компаниям приостанавливать рейсы.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp намерена перенести начало летных полетов в Италию с конца марта на июнь и сократить частоту полетов в Израиль из-за коронавируса.

МАУ намерена отменить ряд рейсов в Италию, Израиль и Турцию в связи с мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

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