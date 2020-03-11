Авиасообщение с Италией фактически приостановлено, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 11 марта фактически было приостановлено авиасообщение с Италией, где за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и по обстоятельствам будет рекомендовать компаниям приостанавливать рейсы.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp намерена перенести начало летных полетов в Италию с конца марта на июнь и сократить частоту полетов в Израиль из-за коронавируса.

МАУ намерена отменить ряд рейсов в Италию, Израиль и Турцию в связи с мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов в связи с эпидемией коронавируса.