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21 февраля 2020, пятница, 07:00 18 Новости дня
Общество 2020-02-21T07:00:02+02:00
Українські Новини
Мракобесие, стычки и молитвы – эвакуированных украинцев легче довезти из Китая в Киев, чем из Харькова в Новые

Мракобесие, стычки и молитвы – эвакуированных украинцев легче довезти из Китая в Киев, чем из Харькова в Новые Санжары

Денис Иванеско
Коронавирус, Ухань, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Новые Санжары, Забастовка, Владимир Зеленский, Карантин, обсервация, Арсен Аваков, Комаровский, Владимир Бородянский, Фейковые новости, Битва экстрасенсов, Пешеходный мост, Кличко, Главное за день

Украина вывезла из охваченного коронавирусом Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев, в основном из Центральной и Южной Америки. Они летели 8 часов из Китая на родину без особых приключений. А вот дорога из Харьковской в Полтавскую область у них заняла более 12 часов. Сперва их не смог принять аэропорт в Харькове из-за плохой погоды. Поэтому пришлось сесть в Киеве на дозаправку и пройти пограничный контроль. Здесь полное описание приключений "уханьцев" в Украине с молитвами, стычками, бронетехникой и перекрытием дорог.

 
С утра стало понятно, что эвакуированных повезут в санаторий Нацгвардии Новые Санжары под Полтавой. Местные тут же стали на дыбы, перекрыли дороги из-за чего образовались огромные пробки. Полиция подогнала "Уралы" и БТРы, чтобы растянуть застрявший транспорт. "Средневековых" протестующих упрекнул даже Зеленский.  Опасность забыть о том, что все мы люди, по его словам, выше, чем опасность вируса.
 
Вместе с эвакуированными на карантин повезли и три экипажа самолета – основной и два резервных. Также медиков, которые помогали эвакуированным в полете.
 
В Харькове их посадили в обычные автобусы и повезли в санаторий. Чтобы расчистить дорогу в Новые Санжары прибыл лично Аваков. Министр уговаривает граждан разойтись, а неугомонных задерживают. Но это слабо помогает. Протестующие во главе со священником перекрывают дороги.
 
Пристыдил блокирующих дороги и доктор Комаровский – "не прививать детей они не боятся, а здоровых сограждан готовы сжечь".
 
Китайцы тем временем стали тестировать старый советский препарат Арбидол, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Его включили в план лечения. Насколько он эффективен, станет известно позже.
 
На момент написания рассылки эвакуированные не доехали до Новых Санжар из-за пробок и перекрытых дорог. Для них приготовили резервный вариант на родине Зеленского – в Кривом Роге. Правда, там лишь 30 боксов, что явно недостаточно для карантина около 100 человек.
 
Другие новости такие. Министр Бородянский порадовал новым откровением. Оказывается экстрасенсы помогают расследовать уголовные дела и освобождать невинно осужденных. Так он ответил на упреки к продюсируемого им ранее шоу Битва экстрасенсов, которое вводило в заблуждение украинцев. На этом шоу выдавалось за чистую монету научно недоказанные возможности фокусников и иллюзионистов. Став министром, Бородянский продвигает идею бросать в тюрьму журналистов за фейки. Хотя сам не понес ответственности за фейковое шоу с экстрасенсами.
 
Скандальный пешеходный мост Кличко на Владимирской горке лишился своей главной изюминки – прозрачных стеклянных секций. Их заменили на непрозрачные и теперь вообще непонятно, зачем они нужны. Ранее высокую стоимость моста, который стоит как 10 новых школ оправдывали именно этими вставками. Что делало конструкцию сложной с инженерной точки зрения.
 
До воскресенья будет сухо и тепло, как для февраля.

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