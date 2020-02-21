Мракобесие, стычки и молитвы – эвакуированных украинцев легче довезти из Китая в Киев, чем из Харькова в Новые

Украина вывезла из охваченного коронавирусом Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев, в основном из Центральной и Южной Америки. Они летели 8 часов из Китая на родину без особых приключений. А вот дорога из Харьковской в Полтавскую область у них заняла более 12 часов. Сперва их не смог принять аэропорт в Харькове из-за плохой погоды. Поэтому пришлось сесть в Киеве на дозаправку и пройти пограничный контроль. Здесь полное описание приключений "уханьцев" в Украине с молитвами, стычками, бронетехникой и перекрытием дорог.



С утра стало понятно, что эвакуированных повезут в санаторий Нацгвардии Новые Санжары под Полтавой. Местные тут же стали на дыбы, перекрыли дороги из-за чего образовались огромные пробки. Полиция подогнала "Уралы" и БТРы, чтобы растянуть застрявший транспорт. "Средневековых" протестующих упрекнул даже Зеленский. Опасность забыть о том, что все мы люди, по его словам, выше, чем опасность вируса.



Вместе с эвакуированными на карантин повезли и три экипажа самолета – основной и два резервных. Также медиков, которые помогали эвакуированным в полете.



В Харькове их посадили в обычные автобусы и повезли в санаторий. Чтобы расчистить дорогу в Новые Санжары прибыл лично Аваков. Министр уговаривает граждан разойтись, а неугомонных задерживают. Но это слабо помогает. Протестующие во главе со священником перекрывают дороги.



Пристыдил блокирующих дороги и доктор Комаровский – "не прививать детей они не боятся, а здоровых сограждан готовы сжечь".



Китайцы тем временем стали тестировать старый советский препарат Арбидол, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Его включили в план лечения. Насколько он эффективен, станет известно позже.



На момент написания рассылки эвакуированные не доехали до Новых Санжар из-за пробок и перекрытых дорог. Для них приготовили резервный вариант на родине Зеленского – в Кривом Роге. Правда, там лишь 30 боксов, что явно недостаточно для карантина около 100 человек.



Другие новости такие. Министр Бородянский порадовал новым откровением. Оказывается экстрасенсы помогают расследовать уголовные дела и освобождать невинно осужденных. Так он ответил на упреки к продюсируемого им ранее шоу Битва экстрасенсов, которое вводило в заблуждение украинцев. На этом шоу выдавалось за чистую монету научно недоказанные возможности фокусников и иллюзионистов. Став министром, Бородянский продвигает идею бросать в тюрьму журналистов за фейки. Хотя сам не понес ответственности за фейковое шоу с экстрасенсами.



Скандальный пешеходный мост Кличко на Владимирской горке лишился своей главной изюминки – прозрачных стеклянных секций. Их заменили на непрозрачные и теперь вообще непонятно, зачем они нужны. Ранее высокую стоимость моста, который стоит как 10 новых школ оправдывали именно этими вставками. Что делало конструкцию сложной с инженерной точки зрения.



До воскресенья будет сухо и тепло, как для февраля.

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