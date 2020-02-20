Ворвется фронт с сильными снегопадами: синоптик предупредила, что погода резко испортится

В то время, как в Европе вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии бушует циклон с интересным женским именем Wiltrud и нагоняет туда ураганные ветры, в Украине погоду будет определять его антипод, антициклон. Однако некоторые области завалит снегом, возможен коллапс на автомагистралях.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, в большинстве областей в четверг 20 февраля будет преобладать сухая погода. Однако атмосферный фронт приведет в западные области Украины дождь и мокрый снег. Осадки, вероятно, придут к Винницкой и Житомирской области.

Температура воздуха в течение дня ожидается без особых изменений, + 3 + 8 градусов.

В Киеве 20 февраля будет облачно, однако существенные осадки не предвидятся. Градусники покажут +5... +6 градусов.

"Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля - подготовьте головы, зонты и законсервируйте сегодня нормальный солнечное настроение для мрачного ветряной периода", - прогнозирует синоптик.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 20 февраля, мокрый снег и снег с дождем захватит часть восточных областей, зацепит юг страны и охватит всю западную часть. Днем возможен сильный мокрый снег и ухудшение ситуации на автомагистралях. На севере, в центральной части страны, а также в большинстве южных областей будет сухо.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -2 до +2 градусов. Днем на востоке и севере страны от +2 до +5 градусов, в южной части +5 +8 градусов, в центре и на западе от +4 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине 20 февраля

В Киеве 20 февраля сухо, без осадков. Ночью -1 +1 градус, днем прогреется до +5 +7 градусов.

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