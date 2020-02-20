У пассажиров и членов экипажа рейса из Уханя нет симптомов коронавируса, — Минздрав

У пассажиров и экипажа, которые сегодня прибыли в Украину из Уханя не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний, сообщает пресс-служба Министрества здравоохранения Украины.

Медики, которые сопровождали пассажиров на борту самолета авиакомпании SkyUp заверили, что ни у кого из находившихся на борту не біло обнаружени симптомов заболевания.

Все люди, прибывшие из Уханя будут транспортированы к месту обсервации - медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

На борту самолета находилось 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых 3 медика. Сразу после приземления осуществлены все меры безопасности: самолет отправлен на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных проведен с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции.

Как сообщали Українські Новини, самолет останавливался в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего вылетел в Харьков.

Всех эвакуированных разместят в полтавском медцентре в Новых Санжарах, где сейчас проходят митинги против размещения украинцев.