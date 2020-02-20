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20 февраля 2020, четверг, 12:38 12
Общество 2020-02-20T12:38:49+02:00
Українські Новини
Все эвакуированные из Уханя и экипаж самолета пройдут процедуру обсервации

Все эвакуированные из Уханя и экипаж самолета пройдут процедуру обсервации

Анна Рудык
Эвакуация украинцев, Карантин, обсервация, эвакуация украинцев из Уханя
Эвакуация из Уханя. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский
Эвакуация из Уханя. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что самолет авиакомпании SkyUp по решению Правительственной комиссии доставил людей в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) на дозаправку, далее он должен приземлиться в Харькове.

"В течение ближайшего получаса планируется, что самолет вылетит в Харьков, а оттуда уже специальным транспортом граждане, всего 45 украинцев, 27 иностранцев и 22 члена экипажа и полицейские и врачи, поедут в места, где будут проходить процедуру обсервации. Надеюсь, что эта процедура пройдет без проблем", - отметил он.

Аваков подчеркнул, что обсервация будет продолжаться 14 дней в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области.

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.

Глава МВД заявил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что в них повышенная температура.

По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы, просто у них слабость.

Как сообщали Українськi Новини, у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники.

Тем временем полиция ведет переговоры с протестующими в Новых Санжарах.

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