Евгений Комаровский: не прививать детей не боимся, а своих абсолютно здоровых соотечественников готовы сжечь

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский возмутился реакцией украинцев на эвакуацию их сограждан из Уханя. Об этом она написал на своей странице в Facebook. Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся. Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина. Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – это мы не боимся… Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтоб они оценили медреформу. Вся суть медреформы – как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег. Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено. На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, - итак будет о чем поговорить.