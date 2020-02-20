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  • Евгений Комаровский: не прививать детей не боимся, а своих абсолютно здоровых соотечественников готовы сжечь
20 февраля 2020, четверг, 14:33 30
Общество 2020-02-20T14:33:29+02:00
Українські Новини
Евгений Комаровский: не прививать детей не боимся, а своих абсолютно здоровых соотечественников готовы сжечь

Евгений Комаровский: не прививать детей не боимся, а своих абсолютно здоровых соотечественников готовы сжечь

Анна Рудык
Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, Евгений Комаровский, эвакуация украинцев из Китая
Евгений Комаровский. Фото: Фейсбук/Евгений Комаровский
Евгений Комаровский. Фото: Фейсбук/Евгений Комаровский

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский возмутился реакцией украинцев на эвакуацию их сограждан из Уханя. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение!

Небывалый кризис морали и запасов интеллекта.

Не прививать детей – не боимся.

Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет).

Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся.

Ремни безопасности – для слабаков.

Суррогатный алкоголь – наше все.

Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают.

Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего.

Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.

Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.

Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – это мы не боимся…

Ну и чтоб два раза не вставать.

По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтоб они оценили медреформу.

Вся суть медреформы – как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.

Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует.

Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено.

На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, - итак будет о чем поговорить.

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