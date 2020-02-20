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20 февраля 2020, четверг, 09:48 104
Общество 2020-02-20T09:56:28+02:00
Українські Новини
Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, Аэропорт Борисполь, SkyUp Airlines, SkyUp, Ухань, Коронавирус

Борт авиалиний SkyUp с украинцами и иностранцами из пораженного коронавирусом китайского Уханя уже приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar, передают Українськi Новини.

Самолет приземлился около 9:36. Министерство здравоохранения анонсирует брифинг по поводу возвращения украинцев из Китая.

Рейс SkyUPРейс SkyUp. Скриншот: 24 канал

Как сообщали Українськi Новини, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя вечером 19 февраля. На этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человека, 3 из них украинцы и 1 иностранка.

Тем временем в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители начали блокировать дороги, а на въезд в город пригнали военную технику.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился. Для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

Напомним, эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан повезут в полтавский санаторий. 

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