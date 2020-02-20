Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Борт авиалиний SkyUp с украинцами и иностранцами из пораженного коронавирусом китайского Уханя уже приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar, передают Українськi Новини.

Самолет приземлился около 9:36. Министерство здравоохранения анонсирует брифинг по поводу возвращения украинцев из Китая.

Рейс SkyUp. Скриншот: 24 канал

Как сообщали Українськi Новини, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя вечером 19 февраля. На этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человека, 3 из них украинцы и 1 иностранка.

Тем временем в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители начали блокировать дороги, а на въезд в город пригнали военную технику.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился. Для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

Напомним, эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан повезут в полтавский санаторий.