Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился: людей повезут в санаторий под Полтавой

Борт с украинцами и иностранцами из пораженного коронавирусом китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь". Время посадки постоянно смещалось. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp совершил промежуточную посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борт самолета SkyUp сели 73 пассажира, а четырем отказали в эвакуации. Українські Новини ведут текстовую онлайн трансляцию события.

9.50 Эвакуированные из Уханя украинцев и иностранных граждан повезут в полтавский санаторий. На подъезде к нему люди фурой перекрыли дорогу, сообщает UN - сливы и груши. В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными

9.40 Самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился. Фото: Страна

9.39 В аэропорт "Борисполь" приехали автобусы ГСЧС и людей в белой спецформе.

Автобусы ГосЧС. Фото: Страна

9.30 Самолет из Уханя начал снижение для захода на посадку в "Борисполе".

Маршрут самолета с эвакуированными украинцами. Скриншот Radarbox24

9.25 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился. Для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

9.14 Самолет движется в сторону Киева. - на онлайн-табло в аэропорту "Борисполь" сообщается, что время его прибытия - 9.37.

Маршрут самолета с эвакуированными украинцами. Скриншот Radarbox24

9.08 В аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили.

Автомобили спасательных служб в Харькове. Фото: Татьяна Доцяк

8:52 Треккинговые онлайн сервисы Flightradar и Radarbox24 показывают, что самолёт с эвакуированными из Уханя пассажирами кружит над Харьковской областью.

8:40 Информация о времени посадки, судя по табло в аэропорту "Борисполь", все время смещается и теперь он приземлится в 8:56.

На информационном табло авиакомпании SkyUp самолет должен был прилететь в 8:05.

8:20 На сервисе Flightradar24 время прибытия также обновилось. Согласно данным, самолет прибудет в аэропорт уже в 9:13.

8:19 Тем временем, в аэропорту Харькова медики в защитных костюмах.

"На выезде на взлетную полосу три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", – написала харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.

7:28 Судя по онлайн-радару, направление движения самолета больше в сторону Харькова, а не Киева.

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек. Также Украина отказалась эвакуировать девушку из-за наличия у нее собаки.