"Теплый" прием для украинцев из Уханя: жители Новых Санжар блокируют дороги во главе со священником

Борт авиакомпании SkyUp с эвакуированными пассажирами из Уханя (Китай) приземлился в Харькове, откуда людей будут перевозить в медицинский центр "Новые Санжары". Местные жители оказались недовольны таким решением и начали блокировать главную дорогу на въезде в город, в связи с чем правоохранителям пришлось разгонять людей на БТР. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канал "Klymenko Time".

На видео видно, как силовые структуры с помощью военной техники расчищают проезжую часть от автомобилей протестующих в Новых Санжарах. Все это происходит на подъезде к санаторию Нацгвардии, куда в течение ближайших часов должны привезти эвакуированных из Китая.

Все это сопровождается конфликтами, выкриками и разного рода провокациями.

На YouTube-канале "Полтавське ТБ" в прямом эфире ведут репортаж с места событий. Съемку вели местные жители, которые сообщили о том, что большинство протестующих - молодые люди, а в начале толпы находится священник.

Как сообщали Українські Новини, из самолета вышли все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. Их направят в Полтавскую область.

Из-за этого местные жители начали оказывать сопротивление правоохранительным органам, а те в свою очередь задерживать митингующих.