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20 февраля 2020, четверг, 13:13 375 Фото
Общество 2020-02-20T13:13:02+02:00
Українські Новини
"Мост Кличко" избавился от своей изюминки - установили непрозрачные стекла

"Мост Кличко" избавился от своей изюминки - установили непрозрачные стекла

Татьяна Зотова
Мост Кличко, Владимирская горка
Мост Кличко Фото: Егор Чечеринда/Facebook
Мост Кличко Фото: Егор Чечеринда/Facebook

Менее чем через год после введения в эксплуатацию смотрового моста, соединившего в Киеве арку Дружбы Народов и Владимирскую горку, объекты которой так же были обновлены, от былого лоска не осталось и следа. Об этом в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook написал журналист Егор Чечеринда.

"В прошлом году 25 мая в Киеве торжественно открыли "мост Кличко", а также реконструированный парк "Владимирская горка". Общая стоимость работ для налогоплательщиков - 400 млн грн. "Уникальностью" моста стали его стеклянные секции. Целесообразность этой "новации" сейчас объяснить сложно, ведь меньше чем через год после установки через "стекло" все равно ничего не видно. Все "затерли" своей обувью "благодарные" киевляне.

В каком состоянии находится главный "экспонат" реконструированной Владимирской горки - памятник Владимиру Крестителю - вообще объяснить трудно. Все - на фото. Как его обновляли с момента установки в 1853 году. Куда ушли 130 млн грн, которые специально выделяли на Горку?", - резюмировал Чечеринда.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля в Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы.

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