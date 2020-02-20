Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку, — МВД

Самолет с эвакуированными гражданами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, далее он летит в аэропорт Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в 9:40 утра. В "Борисполе" он проведет дозаправку и направится в аэропорт Харькова.

"Самолет с эвакуированными Украинские из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправиться горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет", - сообщили в МВД.

Сейчас возле самолета службы ГосЧС в защитных костюмах проводят проверку самолета. Причиной того, что самолет не смог сесть сразу в Харькове стал туман, из-за чего самолету пришлось кружить вокруг области.

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек. Также Украина отказалась эвакуировать девушку из-за наличия у нее собаки.

Тем временем в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.