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20 февраля 2020, четверг, 10:02 102
Общество 2020-02-20T10:17:41+02:00
Українські Новини
Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку, — МВД

Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку, — МВД

Таня Войтюк
Китай, Коронавирус, Аэропорт
Автобусы ГосЧС. Скриншот трансляции 24 канала
Автобусы ГосЧС. Скриншот трансляции 24 канала

Самолет с эвакуированными гражданами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, далее он летит в аэропорт Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в 9:40 утра. В "Борисполе" он проведет дозаправку и направится в аэропорт Харькова.

"Самолет с эвакуированными Украинские из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправиться горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет", - сообщили в МВД.

Сейчас возле самолета службы ГосЧС в защитных костюмах проводят проверку самолета. Причиной того, что самолет не смог сесть сразу в Харькове стал туман, из-за чего самолету пришлось кружить вокруг области. 

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек. Также Украина отказалась эвакуировать девушку из-за наличия у нее собаки.

Тем временем в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

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