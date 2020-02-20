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20 февраля 2020, четверг, 11:09 182
Президент 2020-02-20T11:09:39+02:00
Українські Новини
Все мы - люди: Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя

Все мы - люди: Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя

Анна Рудык
эвакуация украинцев из Уханя, Эвакуация украинцев, Коронавирус, Владимир Зеленский
Эвакуация из Уханя. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский
Эвакуация из Уханя. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о беспрецедентных мерах безопасности при эвакуации граждан из Уханя и пристыдил украинцев за протесты против размещения эвакуированных. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Так, Зеленский рассказал, что нескольких граждан не пустили на борт из-за повышенной температуры.

"Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, - в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране... То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии", - написал Президент.

Зеленский отметил, что во Франции жители города, в который были эвакуированы французы из Уханя, сочувствовали и заботились о соотечественниках.

Он добавил, что в Казахстане, куда украинский самолет перед приездом в Украину доставил одного из эвакуируемых, также не было никаких протестов и блокировок.

"Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - написал Президент.

Он подчеркнул, что пребывание украинцев за границей, в том числе и в случае эмиграции, не делает их чужими для своей страны.

"Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно такой будет государственная политика, и призвал граждан к соответствующей реакции.

Тем временем Українськi Новини ведут онлайн-трансляцию эвакуации граждан из Уханя.

Также известно, что украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков.

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