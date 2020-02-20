подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Советский препарат "Арбидол" в Китае признали лекарством от коронавируса
20 февраля 2020, четверг, 10:28 15
Мир 2020-02-20T10:28:19+02:00
Українські Новини
Советский препарат "Арбидол" в Китае признали лекарством от коронавируса

Советский препарат "Арбидол" в Китае признали лекарством от коронавируса

Ольга Фандорина
Лекарство, Китай, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Минздрав Китая включил арбидол в новую версию плана диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает South China Morning Post.

В пункте о противовирусной терапии исключены слова "эффективное антикоронавирусное лечение в настоящее время не подтверждено" и вводятся четыре препарата для тестирования — арбидол, хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром. Внимание на документ (.pdf) первым обратило издание The Bell.

При написании латиницей часть производителей называют препарат, который тестируется для лечения коронавируса, abidol, другие — aribidol, его также выпускают под собственными товарными знаками. Разночтение есть и в написании в СМИ: китайский телеканал CGTN и агентство Reuters называли его abidol. Опрошенные The Bell эксперты подтвердили, что китайское название препарата звучит именно как арбидол.

Также сообщалось, что арбидол не имеет доказанной эффективности и не включен в рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению гриппа. Действующим веществом препарата является умифеновир, который известен под названием "Арбидол": после окончания действия патента на "Арбидол"

Тем временем, самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку: людей отправят в санаторий под Полтавой.

В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Больше новостей о: Лекарство Китай Коронавирус Коронавирус в Китае

Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку: в салоне появились люди в костюмах спецзащиты
Куда и когда прилетит самолет из Уханя. Все о рейсе, который доставит украинцев домой
Новости
Самолет из Уханя. Фото: Страна
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку: в салоне появились люди в костюмах спецзащиты 10:33 Обновляется
Владимир Зеленский с женой на месте гибели Героев Небесной сотни. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни 10:30
Советский препарат "Арбидол" в Китае признали лекарством от коронавируса 10:28
Эксперты МВФ прибыли в Украину 10:14
Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков 10:12
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Самолет из Уханя. Фото: Страна
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку: в салоне появились люди в костюмах спецзащиты 10:33 Обновляется
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok