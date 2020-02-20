Советский препарат "Арбидол" в Китае признали лекарством от коронавируса

Минздрав Китая включил арбидол в новую версию плана диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает South China Morning Post.

В пункте о противовирусной терапии исключены слова "эффективное антикоронавирусное лечение в настоящее время не подтверждено" и вводятся четыре препарата для тестирования — арбидол, хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром. Внимание на документ (.pdf) первым обратило издание The Bell.

При написании латиницей часть производителей называют препарат, который тестируется для лечения коронавируса, abidol, другие — aribidol, его также выпускают под собственными товарными знаками. Разночтение есть и в написании в СМИ: китайский телеканал CGTN и агентство Reuters называли его abidol. Опрошенные The Bell эксперты подтвердили, что китайское название препарата звучит именно как арбидол.

Также сообщалось, что арбидол не имеет доказанной эффективности и не включен в рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению гриппа. Действующим веществом препарата является умифеновир, который известен под названием "Арбидол": после окончания действия патента на "Арбидол"

Тем временем, самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку: людей отправят в санаторий под Полтавой.

В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.