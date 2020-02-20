подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Благодаря экстрасенсам невинно осужденные люди вышли из тюрьмы, - министр Бородянский
20 февраля 2020, четверг, 11:11 216
СМИ 2020-02-20T11:11:01+02:00
Українські Новини
Благодаря экстрасенсам невинно осужденные люди вышли из тюрьмы, - министр Бородянский

Благодаря экстрасенсам невинно осужденные люди вышли из тюрьмы, - министр Бородянский

Павел Твердохлиб
Владимир Бородянский, Дезинформация, Битва экстрасенсов, НСЖУ, Журналистика
Владимир Бородянский. Фото: Укрфото
Владимир Бородянский. Фото: Укрфото

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверен, что наполнение телевизионных эфиров программами, вызывающими противоречивые оценки у зрителей можно оправдать популярностью такого телеконтента у другой части аудитории. Об этом глава Минкульта заявил в интервью одному из отечественных телеканалов по поводу того, что во время руководства им одного из медиахолдингов, там активно продвигался такой телепродукт как "Битва экстрасенсов".

"Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - заявил Бородянский.

При этом как активный сторонник принятия Закона "О дезинформации", министр Бородянский не считает подобные телепрограммы как "Битва эксрасенсов" таковыми, что вводят в заблуждение зрителей, назвав их "драматическим произведением".

Как сообщали Українські Новини, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский является активным сторонником принятия закона о дезинформации, из-за которого, по мнению главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, Кабмин может ввести запрет на занятие журналистикой.

В то же время, материал из свободной энциклопедии "Википедия" информирует, что экстрасенсами принято называть людей, предположительно обладающий способностями к экстрасенсорному восприятию. А так называемые экстрасенсы прибегают к методам театрального выступления и иллюзионизма.

Больше новостей о: Владимир Бородянский Дезинформация Битва экстрасенсов НСЖУ Журналистика

Министру культуры следует наконец прекратить навяз...
В ВОЗ будут бороться с фейками о коронавирусе...
Депутат от "Слуги народа" прорекламировал гадалку ...
НСЖУ обеспокоена фактами обысков в помещениях и в ...
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы
Все мы - люди: Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя
Новости
Переговоры ничем не закончились: полиция ведет переговоры с протестующими в Новых Санжарах 11:57
Самолет из Уханя. Фото: flightradar24.com
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы 11:56 Обновляется
Украинский борт не забрал гражданку Казахстана из Уханя из-за температуры 11:41
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядит санаторий, в который должны доставить граждан 11:29
Самолет с украинцами вылетел в Харьков 11:22
больше новостей
Самолет из Уханя. Фото: flightradar24.com
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы 11:56 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Самолет из Уханя. Фото: flightradar24.com
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы 11:56 Обновляется
больше новостей
Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok