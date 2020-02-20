Благодаря экстрасенсам невинно осужденные люди вышли из тюрьмы, - министр Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверен, что наполнение телевизионных эфиров программами, вызывающими противоречивые оценки у зрителей можно оправдать популярностью такого телеконтента у другой части аудитории. Об этом глава Минкульта заявил в интервью одному из отечественных телеканалов по поводу того, что во время руководства им одного из медиахолдингов, там активно продвигался такой телепродукт как "Битва экстрасенсов".

"Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - заявил Бородянский.

При этом как активный сторонник принятия Закона "О дезинформации", министр Бородянский не считает подобные телепрограммы как "Битва эксрасенсов" таковыми, что вводят в заблуждение зрителей, назвав их "драматическим произведением".

Как сообщали Українські Новини, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский является активным сторонником принятия закона о дезинформации, из-за которого, по мнению главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, Кабмин может ввести запрет на занятие журналистикой.

В то же время, материал из свободной энциклопедии "Википедия" информирует, что экстрасенсами принято называть людей, предположительно обладающий способностями к экстрасенсорному восприятию. А так называемые экстрасенсы прибегают к методам театрального выступления и иллюзионизма.