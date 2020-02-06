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06 февраля 2020, четверг, 07:00 637 Новости дня
Общество 2020-02-06T07:00:01+02:00
Українські Новини
В ожидании коронавируса украинцы мрут от гриппа. А экономика растет без производства

В ожидании коронавируса украинцы мрут от гриппа. А экономика растет без производства

Александр Хорольский
Коронавирус, смерть от гриппа, Владимир Зеленский, зарплаты Кабмина, Укрпочта, НАБУ, Артем Сытник, Главное за день

Кабмин Гончарука таки начал выполнять поручение Зеленского по урезанию зарплат чиновникам и директорам в госсекторе. Утром Українські Новини опубликовали переписку Кабмина с Набсоветом НАКа. Можете почитать, как правительство убеждает приглашенных в Набсовет экспертов не выплачивать "сумашедшие" деньги Коболеву и компании. Правда, становится не смешно, когда осознаешь, что речь идет о компании, принадлежащей государству в лице Кабмина. Остается лишь догадываться, что ответят собственнику "приглашенные товарищи", и главное – в каком направлении они его отправят.

 
Вот с чиновниками у Кабмина получилось лучше. Днем правительство доложило президенту идею – привязать зарплату министров к средней зарплате в стране (в диапазоне 5-7 зарплат каждому). Эта идея понравилась Зеленскому. И уже вечером Кабмин отчитался, что утвердил такой порядок. Включив в него и госпредприятия. Теперь чиновники смогут получать до 10 средних зарплат по Украине (5 зарплат – оклад, и столько же – премия). То есть – до 120 тысяч гривен в месяц . Это, все таки, чуть меньше, чем по 150-300 тысяч, полученных министрами и чиновниками в декабре.
 
Украинцы теперь смогут менять не только отчество, но даже называться по-матери.  Подобный законопроект уже зарегистрирован в ВР. Сам документ еще не принят, но с него уже вдоволь потешаются в соцсетях. Предвкушая, например, будущую встречу Владимира Риммовича Зеленского с Игорем Зоевичем Коломойским.
 
Дошли у депутатов руки и до серьезной реформы Вооруженных сил. Им удалось невероятное – просто отменить Строевой Устав. Согласно пояснительной записке, документ направлен на внедрение стандартов НАТО. Но сами стандарты пока ни каким документом не вводятся. И еще одна новация – в Минобороны заявили, что набор призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Ага, не отменив планы призыва по военкоматам! Будет как в том анекдоте, когда "у нас так всегда – все добровольно и с песнями". Вне устава.
 
Фокус Коболева не удался. Только на днях украинцам продемонстрировали "снижение цен на газ", просто перенеся часть средств во "вторую платежку" - за транспортировку. Но оказалось, украинцы умеют считать и суммировать. А потому фокус не оценили. Сегодня же это подтвердил министр Оржель: "чтобы не раздражать" население две платежки за газ будут снова соединены в одну.
 
Еще более яркими фокусниками оказались чиновники "Укрпочты". Они объявили "коммерческой тайной" любую информацию о зарплате своего директора Смелянского. Речь идет о ставшем уже легендой директоре госпредприятия, начислившем себе зарплату больше, чем у президента Трампа. Почтовиков даже не взволновал тот факт, что о зарплате Смелянского уже знает и обсуждает вся страна. Такой себе, ведомственный секрет полишинеля.
 
Темные времена настигают главного украинского антикоррупционера – главу НАБУ Сытника, с недавних пор признаного судом коррупционером. В отношении него уже открыло уголовное дело Государственное бюро расследований. А в ВР уже собрались 140 подписей депутатов за отставку директора НАБУ.
 
Неистребимой остается у нас и традиция делать все самое важное по ночам. Видимо, "покров ночи" - лучшая оценка качества того, что делают. В этот разряд попадет теперь и земельная реформа. "Рулевой" парламентского большинства Арахамия пообещал, что законопроект о запуске рынка земли парламент примет в ночь с 6 на 7 февраля. Что мешает принять этот документ днем, депутат не уточнил.
 
В Украине растет экономика. За 2019 год она выросла на 3,3%, сообщило Минэкономики. Правда, вчитываясь в документ, понимаешь – речь идет об относительном ВВП. При этом, рост производства в Украине практически не наблюдалось. "Существенно замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности", - сознались в министерстве. Не дало прироста и сельское хозяйство с его рекордным урожаем. Что же тогда дало такой феноменальный рост? Правдивый ответ чиновники спрятали в один рядок в конце документа: "а также благодаря укреплению обменного курса гривны". Вот он настоящий фокус! Не важно, что происходит в экономике, важно – как и в каких единицах считать.
 
Не проходит мимо Украины и главная мировая тема последних недель – разбушевавшийся коронавирус. Сразу двадцать украинцев оказались на лайнере, заблокированной у берегов Японии из-за подозрения на вспышку вируса. В самой Украине Минздрав уже браво отчитался о получении первых тестов для выявления коронавируса. Все с тревогой наблюдают за динамикой новой болезни и ее распространением по миру.
 
Между тем, за последних 5 недель уже 15 украинцев умерли от осложнений после обычного гриппа. А цифра заболевших продолжает расти.

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