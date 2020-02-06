В ожидании коронавируса украинцы мрут от гриппа. А экономика растет без производства

Кабмин Гончарука таки начал выполнять поручение Зеленского по урезанию зарплат чиновникам и директорам в госсекторе. Утром Українські Новини опубликовали переписку Кабмина с Набсоветом НАКа. Можете почитать, как правительство убеждает приглашенных в Набсовет экспертов не выплачивать "сумашедшие" деньги Коболеву и компании. Правда, становится не смешно, когда осознаешь, что речь идет о компании, принадлежащей государству в лице Кабмина. Остается лишь догадываться, что ответят собственнику "приглашенные товарищи", и главное – в каком направлении они его отправят.



Вот с чиновниками у Кабмина получилось лучше. Днем правительство доложило президенту идею – привязать зарплату министров к средней зарплате в стране (в диапазоне 5-7 зарплат каждому). Эта идея понравилась Зеленскому. И уже вечером Кабмин отчитался, что утвердил такой порядок. Включив в него и госпредприятия. Теперь чиновники смогут получать до 10 средних зарплат по Украине (5 зарплат – оклад, и столько же – премия). То есть – до 120 тысяч гривен в месяц . Это, все таки, чуть меньше, чем по 150-300 тысяч, полученных министрами и чиновниками в декабре.



Украинцы теперь смогут менять не только отчество, но даже называться по-матери. Подобный законопроект уже зарегистрирован в ВР. Сам документ еще не принят, но с него уже вдоволь потешаются в соцсетях. Предвкушая, например, будущую встречу Владимира Риммовича Зеленского с Игорем Зоевичем Коломойским.



Дошли у депутатов руки и до серьезной реформы Вооруженных сил. Им удалось невероятное – просто отменить Строевой Устав. Согласно пояснительной записке, документ направлен на внедрение стандартов НАТО. Но сами стандарты пока ни каким документом не вводятся. И еще одна новация – в Минобороны заявили, что набор призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Ага, не отменив планы призыва по военкоматам! Будет как в том анекдоте, когда "у нас так всегда – все добровольно и с песнями". Вне устава.



Фокус Коболева не удался. Только на днях украинцам продемонстрировали "снижение цен на газ", просто перенеся часть средств во "вторую платежку" - за транспортировку. Но оказалось, украинцы умеют считать и суммировать. А потому фокус не оценили. Сегодня же это подтвердил министр Оржель: "чтобы не раздражать" население две платежки за газ будут снова соединены в одну.



Еще более яркими фокусниками оказались чиновники "Укрпочты". Они объявили "коммерческой тайной" любую информацию о зарплате своего директора Смелянского. Речь идет о ставшем уже легендой директоре госпредприятия, начислившем себе зарплату больше, чем у президента Трампа. Почтовиков даже не взволновал тот факт, что о зарплате Смелянского уже знает и обсуждает вся страна. Такой себе, ведомственный секрет полишинеля.



Темные времена настигают главного украинского антикоррупционера – главу НАБУ Сытника, с недавних пор признаного судом коррупционером. В отношении него уже открыло уголовное дело Государственное бюро расследований. А в ВР уже собрались 140 подписей депутатов за отставку директора НАБУ.



Неистребимой остается у нас и традиция делать все самое важное по ночам. Видимо, "покров ночи" - лучшая оценка качества того, что делают. В этот разряд попадет теперь и земельная реформа. "Рулевой" парламентского большинства Арахамия пообещал, что законопроект о запуске рынка земли парламент примет в ночь с 6 на 7 февраля. Что мешает принять этот документ днем, депутат не уточнил.



В Украине растет экономика. За 2019 год она выросла на 3,3%, сообщило Минэкономики. Правда, вчитываясь в документ, понимаешь – речь идет об относительном ВВП. При этом, рост производства в Украине практически не наблюдалось. "Существенно замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности", - сознались в министерстве. Не дало прироста и сельское хозяйство с его рекордным урожаем. Что же тогда дало такой феноменальный рост? Правдивый ответ чиновники спрятали в один рядок в конце документа: "а также благодаря укреплению обменного курса гривны". Вот он настоящий фокус! Не важно, что происходит в экономике, важно – как и в каких единицах считать.



Не проходит мимо Украины и главная мировая тема последних недель – разбушевавшийся коронавирус. Сразу двадцать украинцев оказались на лайнере, заблокированной у берегов Японии из-за подозрения на вспышку вируса. В самой Украине Минздрав уже браво отчитался о получении первых тестов для выявления коронавируса. Все с тревогой наблюдают за динамикой новой болезни и ее распространением по миру.



Между тем, за последних 5 недель уже 15 украинцев умерли от осложнений после обычного гриппа. А цифра заболевших продолжает расти.

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