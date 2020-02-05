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05 февраля 2020, среда, 08:43 185 Документ
Политика 2020-02-05T08:44:23+02:00
Українські Новини
Кабмин рекомендует набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Сток

Кабмин рекомендует набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже

Надежда Комендантова
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Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабинет Министров предлагает наблюдательному совету национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" воздержаться от выплаты премий руководству НАКа премий, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 29 января, текстом которого располагают Українські Новини.

"Наблюдательному совету НАК "Нефтегаз Украины" воздержаться от принятия (согласования) решений о начислении и выплате руководителям и работникам компании премий, вознаграждений и других выплат, связанных с победой в Стокгольмском арбитраже над компанией "Газпром", - говорится в документе.

Также Кабмин рекомендовал субъектам управления объектами госсобственности, набсоветам госкомпаний, а также набсовету АО "Укрзализныця" воздержаться от принятия решений по выплате премий и других вознаградительных выплат руководству таких компаний до унормированиня процесса установления размера таких премий.

Правительство поручило Минэкономики внести предложения по унормированию процесса установления размера премий.

Также премьер Алексей Гончарук направил письмо к главе набсовета "Нефтегаза" Клэр Споттисвуд, в котором просит рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству "Нефтегаза", отдавая должное важности процедуре премирования в привлечении высокопрофессиональных специалистов.

"В то же время в связи с высокой чувствительностью вопроса и с учетом того, что достижение договоренностей с ОАО "Газпром", которое стало основанием для начисления премий руководству Компании, возможно благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне, предлагаем рассмотреть пересмотра решений о выплату премий руководству решений о выплате премий руководству Компании", - говорится в письме.

Премьер просит набсовет учесть его рекомендации от и воздержаться от принятия решений по начислению премий руководству "Нефтегаза" до проведения консультаций с правительством, как акционером компании.

Гончарук готов встретится с набсоветом в ближайшее время до очередного заседания набсовета в феврале для обсуждения этого вопроса и просит передать ему информацию об основания для начисления премий руководству "Нефтегаза" и протоколы заседаний набсовета и правления по этому вопросу.

Как сообщало агентство, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нефтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решений Стокгольмского арбитража средства.

В начале января исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что согласно контрактам руководству компании должна быть выплачена премия в размере 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром", то есть 29,18 млн долларов.

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

Также Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" деньги на дороги и медицину.

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