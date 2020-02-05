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05 февраля 2020, среда, 10:18 1273
Общество 2020-02-05T10:30:02+02:00
Українські Новини
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери

Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери

Ольга Фандорина
Отчество, Партия

Украинцы смогут менять не только отчество, но даже называться по-матери. Или вовсе отказаться от отчества. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества". Он уже подан в прфильный Комитет Верховной Рады, говорится в сюжете ТСН.

Во многих странах привязку к одному из родителей не используют. Депутаты говорят, что такая норма устарела и от нее вообще можно отказаться или сделать необязательной.

Наталья, которая десять лет боролась за смену отчества, добилась своего. Она прошла путь от районного суда к Европейскому суду по правам человека. Там дело рассматривали шесть лет, но для женщины это было принципиальным вопросом. В 45 лет она получила новое свидетельство о рождении и паспорт.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года Рада намеревалась разрешить достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество, так же как свое имя или фамилию.

И "Слуга народа" предлагала разрешить украинцам менять отчество.

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