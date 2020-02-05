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05 февраля 2020, среда, 17:07 32
Медицина 2020-02-05T17:08:25+02:00
Українські Новини
Первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, — Минздрав

Первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, — Минздрав

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Вирус, Минздрав, Тест-системы, ВОЗ
В Украину пришли тест-системы для определения коронавируса. Фото: freepick
В Украину пришли тест-системы для определения коронавируса. Фото: freepick

Министерство здравоохранения заявляет, что первые тесты для выявления  коронавируса прибыли в Украину, хотя в регионах они могут появится с небольшой задержкой, так что любые анализы будут отправлять в Киев.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в нем.

Сообщается, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.

Также в Минздраве в среду, 5 февраля, состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками, где было отмечена проблема дефицита масок в аптечных сетях при условии их наличия на складах поставщиков.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений. По состоянию на 5 февраля в мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать крупные города из-за коронавируса.

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