Первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, — Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, хотя в регионах они могут появится с небольшой задержкой, так что любые анализы будут отправлять в Киев.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в нем.

Сообщается, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.

Также в Минздраве в среду, 5 февраля, состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками, где было отмечена проблема дефицита масок в аптечных сетях при условии их наличия на складах поставщиков.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений. По состоянию на 5 февраля в мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать крупные города из-за коронавируса.