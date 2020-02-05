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05 февраля 2020, среда, 17:53 274 Инфографика
Политика 2020-02-05T18:08:21+02:00
Українські Новини
От осложнений после гриппа умерли 15 украинцев

От осложнений после гриппа умерли 15 украинцев

Кира Молчанова
Центр общественного здоровья, Лечение, Профилактика, ОРВИ, Грипп
Грипп. Фото: Pxabay.
Грипп. Фото: Pxabay.

Пока украинцам напоминают о рекомендациях для населения при наличии симптомов острого вирусного заболевания, в Украине с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных летальных случаев от осложнений гриппа. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

Там напомнили, что с 1 октября от гриппа вакцинировались 235 404 человека, в то время как за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались 161,5 тыс. человек.

В течение 5-й недели ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68%  — дети. С начала эпидсезона госпитализированы 84 846 человек, из них 77,6% — дети.

В ведомстве сообщили, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие гриппа, из них — у 12 детей до 17 лет.

Украинцам напоминают, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа. При первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и более, кашель, в отдельных случаях — рвота и диарея) нужно обязательно обратиться к семейному врачу. Самолечение может быть опасным для здоровья.

Как писали Українські Новини, Ульяна Супрун рассказала о том, как избежать гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Также обнародована статистика распространения китайского коронавируса по миру.

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