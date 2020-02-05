За увольнение Сытника из НАБУ собрано 140 подписей, — депутат

Помимо того, что Госбюро расследований открыло уголовное производство на Артема Сытника, за его увольнении проголосовало 140 человек.

Об этом сообщил депутат Александр Дубинский на странице в Facebook.

Напомним, дело против Сытника открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа").

Депутат написал, что в пользу увольнения Сытника было собрано 140 подписей.

"Подписи за увольнение коррупционера Сытника с должности главы Независимого антикоррупционного бюро. На сейчас больше 140 подписей", - пишет Дубинский.

Пост Дубинского в Facebook

Как сообщали Українські Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за декабрь 2019 года составила 170 176 гривен.

Ранее Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.