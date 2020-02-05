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05 февраля 2020, среда, 09:08 1610
Финансы 2020-02-05T16:50:09+02:00
Українські Новини
Экономика в прошлом году выросла на 3,3%

Экономика в прошлом году выросла на 3,3%

Сергей Жолобецкий
Минэкономики, ВВП, Рост экономики
Экономика в прошлом году выросла на 3,3%
Экономика в прошлом году выросла на 3,3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост валового внутреннего продукта в 2019 году в 3,3%.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"По результатам 2019 экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне - темп роста ВВП оценен в 3,3%, что почти совпадает с показателем 2018 года", - говорится в нем.

В то же время, изменились драйверы этого роста.

Так, существенно замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности - до 1,6% в целом за 2019, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение.

Прежде всего, это происходило за счет производственной сферы.

Также, несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, замедлилось сельское хозяйство.

Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг.

Ключевые факторы, которые влияли на экономическую активность в 2019 году: стабильно высокая инвестиционная активность; рекордный урожай зерновых; ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн; рост покупательной способности населения; укрепление обменного курса гривны.

В 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, несколько сдерживать рост экономики в целом.

Как сообщали Українські Новини, НБУ оценивает рост ВВП по итогам 2019 года в 3,3%.

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

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