Зеленский одобрил намерение привязать зарплату министров к средней зарплате в стране

Президент Владимир Зеленский одобрил намерение Кабинета Министров привязать зарплату министров к средней заработной плате в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Во время совещания в Офисе Президента с участием представителей Кабмина и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что во исполнение задания Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от 3 до 5 средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет ежемесячно обнародоваться.

Как сообщало агентство, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нефтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решений Стокгольмского арбитража средства.

После чего Кабмин порекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.