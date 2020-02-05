Рада отменила строевой устав Вооруженных сил

В то время, как в Минобороны заявили, что прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия, Верховная Рада отменила закон о строевом уставе Вооруженных сил.

За принятие законопроекта №2466 за основу проголосовали 300 депутатов, в целом – 278 при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.

Законопроектом Кабинету Министров поручено предусмотреть полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

Тем временем, в Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.