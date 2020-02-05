подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 февраля 2020, среда, 11:23 29
Силовые структуры 2020-02-05T11:24:15+02:00
Українські Новини
В Минобороны рассказали об отсрочке призыва 18-летним и 19-летним

В Минобороны рассказали об отсрочке призыва 18-летним и 19-летним

Ольга Фандорина
Минобороны, Андрей Загороднюк, Призыв, Призыв в армию

Прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Министерство обороны направило разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам во время проведения призывных кампаний в 2020 году.

Он напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно ЗУ О воинской обязанности и военной службе.

"Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия", - добавил Загороднюк.

На время проведения призывных кампаний, отметил он, будет организовано предоставление консультаций.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

Согласно Указу призыву на срочную военную службу подлежат пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Больше новостей о: Минобороны Андрей Загороднюк Призыв Призыв в армию

На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гр...
Декабрьский ТОП зарплат: сколько получили силовики...
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в арми...
Призывать в армию с 18 лет будут по желанию, - Мин...
ГБР открыло уголовное дело против Сытника
Зеленский одобрил намерение привязать зарплату министров к средней зарплате в стране
Новости
В Раде предлагают запретить показывать в общественном транспорте фильмы и музыку 12:19
В аптеки поступили лекарства "Дарницы" в новой упаковке 12:05
Рада отменила строевой устав Вооруженных сил 12:02
В Закарпатской области на 3-49% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вир 12:01
В Раде не исключают отставку Кабмина 12:00
больше новостей
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Минэкономики оценивает рост ВВП в 2019 в 3,3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok