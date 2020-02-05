В Минобороны рассказали об отсрочке призыва 18-летним и 19-летним

Прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Министерство обороны направило разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам во время проведения призывных кампаний в 2020 году.

Он напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно ЗУ О воинской обязанности и военной службе.

"Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия", - добавил Загороднюк.

На время проведения призывных кампаний, отметил он, будет организовано предоставление консультаций.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

Согласно Указу призыву на срочную военную службу подлежат пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.