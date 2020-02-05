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05 февраля 2020, среда, 18:50 63
Кабмин 2020-02-05T18:50:02+02:00
Українські Новини
Зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по стране

Зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по стране

Анна Рудык
Кабмин, Госпредприятия, Зарплаты министров, зарплаты Кабмина
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров привязал зарплаты министров, заместителей министров и руководства государственных предприятий к средней зарплате по стране через коэффициент.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Правительство утвердило порядок выплаты зарплат руководителям Кабинета Министров и государственных предприятий, приняв соответствующее постановление во исполнение задания Президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение также предусматривает, что премии могут составлять не более одного оклада и соответствовать оценке деятельности по результатам квартала.

"Премьер-министр и министры - 5 средних зарплат; заместители министров - 4,5. Максимальная премия - не более, чем один оклад", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет ежемесячно обнародоваться.

Также правительство обратилось в наблюдательный совет НАК "Нефтегаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что придется прощаться с министрами, которые не согласятся на предложенную зарплату.

Тем временем 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.

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