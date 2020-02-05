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05 февраля 2020, среда, 10:58 227
Судебная власть 2020-02-05T11:01:12+02:00
Українські Новини
ГБР открыло уголовное дело против Сытника

ГБР открыло уголовное дело против Сытника

Ярина Вацяк
ГБР, злоупотребление властью, Злоупотребление служебным положением, НАБУ, Артем Сытник
Артем Сытник
Артем Сытник

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Это правда, такое уголовное производство открыто", - сказал он.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа").

Расследование начато 4 февраля.

Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за декабрь 2019 года составила 170 176 гривен.

Ранее Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.

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ГБР открыло уголовное дело против Сытника
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