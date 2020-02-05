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05 февраля 2020, среда, 13:00 65
Финансы 2020-02-05T13:02:16+02:00
Українські Новини
"Чтобы не раздражать": Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ

"Чтобы не раздражать": Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ

Надежда Комендантова
Алексей Оржель, Платежи, Платежки за газ, Газ, цены на газ
Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

В Украине хотят отказаться от практики двух платежек за газ, введенной с нового года, и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке. В правительстве считают, что так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил во время ток-шоу "Свобода слова", передает "Страна".

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", - сказал Оржель.

Также министр анонсировал "правильную" стоимость транспортировки и потребления газа в новых платежках. Впрочем, по его мнению, платить за транспортировку должны все - даже те, кто газом не пользоваться. Это, по словам Оржеля, абонплата.

"Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", - сказал Оржель.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на газ для населения по ПСО на 15,5%.

Также Кабмин ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла.

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