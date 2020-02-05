Укрпочта назвала "коммерческой тайной" зарплату своего начальника, которая больше, чем у Трампа

В акционерном обществе "Укрпочта" отказались обнародовать уровень денежных выплат, осуществляемых в пользу генерального директора этого предприятия Игоря Смилянского. Такие выводы можно сделать из ответа на информационный запрос Информационного агентства Українські Новини, полученной от заместителя генерального директора данного общества по финансовым вопросам Максима Палия.

При этом, в письме говорится, что "размер должностного оклада генерального директора АО "Укрпочта" установлен постановлением Кабинета министров Украины от 19.05.1999 г. № 859 "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и о объединений государственных предприятий".

Однако, как отмечается в письме, "Акционерное общество "Укрпочта" создано Министерством инфраструктуры Украины путем реорганизации (преобразования) Украинского государственного предприятия почтовой связи" Укрпочта".

Вместе с тем, "после завершения реорганизации, АО "Укрпочта" не является государственным предприятием, и не содержится за счет бюджетных средств".

В письме отдельно подчеркнуто, что "источником финансирования АО" Укрпочта "является собственный капитал и средства полученные от хозяйственной деятельности ... Никаких выплат из Государственного бюджета Украины с 01.01.2019р. в пользу генерального директора АО "Укрпочта" не осуществлялось".

Поэтому, ссылаясь на "коммерческую тайну и конфиденциальную информацию АО "Укрпочта", информация об условиях контракта с генеральным директором и сведения о заработной плате относятся к информации, составляющей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну общества", - констатируется в ответном письме.

Как сообщало агентство, Министерство инфраструктуры Украины не владеет информацией о размере должностного оклада и сумме заработной платы в 2019 году генерального директора Открытого акционерного общества (ПАО) "Укрпочта" Игоря Смилянского.

Вместе с тем, ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в 2020 году составит 1,9 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные первым секретарем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Линой Кущ в соцсети Facebook. Зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 млн гривен в месяц и 22,8 млн гривен (951,2 тыс. долларов по курсу валют от НБУ на 13 января) в год в два раза превышает оклад президента США, который составляет 400 тыс. долларов.

В свою очередь, зарплата генерального почтмейстера США Меган Дж. Бреннан с доплатами и пенсией на 23,3 тысячи долларов ниже, чем зарплата с премиями и доплатами у генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смилянского. Об этом свидетельствуют данные сайта Latest Stamp News со ссылкой на финансовую отчетность USPS.