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05 февраля 2020, среда, 10:57 218
Верховная Рада и партии 2020-02-05T12:42:38+02:00
Українські Новини
Арахамия обещает "земельную ночь" в Раде

Арахамия обещает "земельную ночь" в Раде

Елена Литвин
Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Законопроект, Давид Арахамия
Давид Арахамия. Фото: Facebook/David Braun
Давид Арахамия. Фото: Facebook/David Braun

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует рассмотрение правок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли парламентом ночью 6 февраля.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Сколько это займет времени - никто не знает. Но мы в четверг начнем, проголосуем за "до победы", как говорят. У меня есть прогнозы, что это в 3-4 часу утра мы в четверг закончим. Я думаю, что где-то так. Но мы точно не успеем за один день", - сказал Арахамия.

Депутат отметил, что Рада рассмотрит ряд правок ночью, после чего продолжит рассмотрение в пятницу, 7 февраля и на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

"Мы называем это "земельная ночь", - подчеркнул председатель "Слуги народа".

Политик также ожидает блокировку трибуны и акции протеста при слушании законопроекта во 2-м чтении.

"Если все партии будут сопротивляться, мы просто с четверга заблокируем работу всего парламента на неопределенное время. Такой сценарий тоже есть", - заявляет Арахамия.

Как сообщали Українськi Новини, рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе.

Владеющая сельскохозяйственными активами в Украине компания Agromino считает, что иностранцы хотят приобрести не более 15% арендуемых сельхозземель.

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