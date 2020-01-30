Декабрьский ТОП зарплат: сколько получили силовики перед новым годом

Министры Кабмина в декабре 2019 года получили большие суммы и это возмутило большинство украинцев. О том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских, расскажут Українські Новини.

Рейтинг зарплат силовиков за декабрь 2019 года.

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за декабрь 2019 года составила 259 336 гривен. Из них должностной оклад — 37 тысяч гривен, остальная сумма - надбавки, премия и доплаты. В ноябре зарплата Рябошапки составила 195 тыс гривен.

Заработная плата заместителя генерального прокурора — специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен. Из них должностной оклад — 63 432 гривны, остальная сумма — надбавки, доплаты и премии. В ноябре зарплата Холодницкого составила 239 тыс. гривен.

Заработная плата Министра внутренних дел Арсена Авакова за декабрь составила 186 541 гривен, в том числе надбавки — 49 225 гривен, премии — 137 317 гривен. В ноябре Аваков получил 97 623 гривен.

Заработная плата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за декабрь 2019 года составила 170 176 гривен. Из них должностной оклад — 85 582 гривны, доплата за выслугу лет — 25 674 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, — 8 558 гривен, доплата за ранг — 647 гривен, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн — 17 116 гривен, командировочные — 32 414 гривен. В ноябре зарплата Сытника составила также 170 тыс. гривен.

Заработная плата главы Национальной полиции Игоря Клименко за декабрь 2019 года составила 164 384 гривны. Из них должностной оклад — 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание — 2 600 гривен, надбавка за стаж службы — 23 100 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн — 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 6 000 гривен, другие надбавки — 4 300 гривен, премии как замглавы Нацполиции за июль-август — 70 тыс гривен, премии как главы Нацполиции — 12,2 тыс гривен. Зарплата Клименко за ноябрь составила 80 тыс. гривен.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за декабрь составила 98,1 тыс. гривен. Из них должностной оклад и надбавка за интенсивность труда — по 18 тыс. гривен, премия — 50,4 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет — 3,8 тыс. гривен, за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн — по 3,6 тыс. гривен, индексация — 0,7 тыс. гривен. Зарплата Данилова за ноябрь составила 98,1 тыс. гривен.

Заработная плата министра обороны Андрея Загороднюка за декабрь составила 97,2 тыс. гривен. Из них 15 238 гривен — должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 047 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 3 047 гривен, средний заработок за время командировки — 1 076 гривен, премия — 74 057 гривен, индексация — 725 гривен. Зарплата Загороднюка за ноябрь составила 23,1 тыс. гривен.

Заработная плата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы за декабрь 2019 года составила 95 972 гривны. Из них доплаты и премии составили 46 тыс. гривен, а остальная сумма — другие выплаты. ГБР не указывает, какую сумму получил Труба на руки. За ноябрь Труба заработал 190 721 гривну.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за декабрь 2019 года составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий. За ноябрь Баканов заработал 57,6 тыс. гривен.

Сумма за декабрь, грн Сумма за ноябрь, грн Руслан Рябошапка 259 336 195 206 Назар Холодницкий 211 717 239 353 Арсен Аваков 186 541 97 600 Артем Сытник 170 176 170 166 Игорь Клименко 164 384 80 000 Алексей Данилов 98 135 98 100 Андрей Загороднюк 97 191 23 100 Роман Труба 95 972 190 721 Иван Баканов 87 399 57 646

Как сообщали Українські Новини, Президент, Руководитель офиса Президента и его заместители в декабре заработали значительно меньше, чем министры Кабмина.

Также гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский признался, что в декабре его зарплата составила 1,2 млн гривен.