Зарплата Холодницкого за декабрь почти в четыре раза превысила оклад

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который почти весь январь провел в отпуске, за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за ноябрь составила 239 тыс. гривен. Тем временем, почти полсотни чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.