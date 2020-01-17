Зарплата Холодницкого за декабрь почти в четыре раза превысила оклад

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который почти весь январь провел в отпуске, за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за ноябрь составила 239 тыс. гривен.

Тем временем, почти полсотни чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.