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17 января 2020, пятница, 12:49 47 Документ
Политика 2020-01-17T12:54:43+02:00
Українські Новини
Зарплата Холодницкого за декабрь почти в четыре раза превысила оклад

Зарплата Холодницкого за декабрь почти в четыре раза превысила оклад

Надежда Комендантова
Назар Холодницкий, Зарплата, зарплаты чиновников
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который почти весь январь провел в отпуске, за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за ноябрь составила 239 тыс. гривен.

Тем временем, почти полсотни чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.

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