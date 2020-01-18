Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки, который получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада, за декабрь 2019 года составила 259 336 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.



Оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.



Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.





Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря Кабмин повысил оклад генпрокурора с 37 тыс. гривен до 93,6 тыс. гривен.



Кроме того, ТОП зарплат силовиков за ноябрь. Самая высокая зарплата в ноябре у силовиков - у заместителя генерального прокурора, специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. За ноябрь она составила 239 353 гривны. Оклад прокурора составил 63 432 гривны.



Генеральный прокурор Руслан Рябошапка находится на втором месте. В ноябре зарплата Рябошапки составила 195 тыс гривен. При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен.



Тем временем кто из министров получил больше всех в декабре.