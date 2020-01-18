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18 января 2020, суббота, 06:30 198 Документ
Экономика 2020-01-18T06:30:03+02:00
Українські Новини
Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада

Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада

Валерия Драгомирова
Офис Генпрокурора, зарплата чиновников, Зарплата, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки, который получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада, за декабрь 2019 года составила 259 336 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.



Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря Кабмин повысил оклад генпрокурора с 37 тыс. гривен до 93,6 тыс. гривен.

Кроме того, ТОП зарплат силовиков за ноябрь. Самая высокая зарплата в ноябре у силовиков - у заместителя генерального прокурора, специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. За ноябрь она составила 239 353 гривны. Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка находится на втором месте. В ноябре зарплата Рябошапки составила 195 тыс гривен. При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. 

Тем временем кто из министров получил больше всех в декабре. 

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