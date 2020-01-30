Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком

Міністри Кабміну в грудні 2019 року отримали великі суми і це обурило більшість українців. Про те, яку заробітну плату в грудні отримали силовики та наскільки їх зарплати відрізняються від тих, що вони отримали у листопаді, розкажуть Українські Новини.

Рейтинг зарплат силовиків за грудень 2019 року.

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за грудень 2019 року склала 259 336 гривень. З них посадовий оклад — 37 тисяч гривень, решта суми - надбавки, премія та доплати. У листопаді зарплата Рябошапки склала 195 тис гривень.

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень 2019 року склала 211 717 гривень. З них посадовий оклад — 63 432 гривні, решта суми — надбавки, доплати та премії. У листопаді зарплата Холодницького склала 239 тис. гривень.

Заробітна плата Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за грудень склала 186 541 гривень, в тому числі надбавки — 49 225 гривень, премії — 137 317 гривень. У листопаді Аваков отримав 97 623 гривень.

Заробітна плата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за грудень 2019 року склала 170 176 гривень. З них посадовий оклад — 85 582 гривні, доплата за вислугу років — 25 674 гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, — 8 558 гривень, доплата за ранг — 647 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць — 17 116 гривень, відрядження — 32 414 гривень. У листопаді зарплата Ситника склала також 170 тис. гривень.

Заробітна плата глави Національної поліції Ігора Клименка за грудень 2019 року склала 164 384 гривні. З них посадовий оклад — 40 тис. Гривень, оклад за спеціальне звання — 2 600 гривень, надбавка за стаж служби — 23 100 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць — 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 6 000 гривень, інші надбавки — 4 300 гривень, премії як заступник голови Нацполіціі за липень-серпень — 70 тис гривень, премії як глави Нацполіціі — 12,2 тис гривень. Зарплата Клименка за листопад склала 80 тис. гривень.

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова за грудень склала 98,1 тис. гривень. З них посадовий оклад і надбавка за інтенсивність праці — по 18 тис. гривень, премія — 50,4 тис. гривень, надбавка за вислугу років — 3,8 тис. гривень, за роботу в умовах режимних обмежень і як державному експерту з питань таємниць — по 3,6 тис. гривень, індексація — 0,7 тис. гривень. Зарплата Данілова за листопад склала 98,1 тис. гривень.

Заробітна плата міністра оборони Андрія Загороднюка за грудень склала 97,2 тис. гривень. З них 15 238 гривень — посадовий оклад, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 3 047 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць — 3 047 гривень, середній заробіток за час відрядження посилання — 1 076 гривень, премія — 74 057 гривень, індексація — 725 гривень. Зарплата Загороднюка за листопад склала 23,1 тис. гривень.

Заробітна плата директора Державного бюро розслідувань (ДБР)) Романа Труби за грудень 2019 року склала 95 972 гривні. З них доплати і премії склали 46 тис. гривень, а решта суми — інші виплати. ДБР не вказує, яку суму отримав Труба на руки. За листопад Труба заробив 190 721 гривню.

Заробітна плата глави Служби безпеки України Івана Баканова за грудень 2019 року склала 87 399 гривень. Розмір окладу Баканова не уточнюється. Зарплата вказана з урахуванням надбавок та премій. За листопад Баканов заробив 57,6 тис. гривень.

Сума за грудень, грн Сума за листопад, грн Руслан Рябошапка 259 336 195 206 Назар Холодницький 211 717 239 353 Арсен Аваков 186 541 97 600 Артем Ситник 170 176 170 166 Ігор Клименко 164 384 80 000 Олексій Данілов 98 135 98 100 Андрій Загороднюк 97 191 23 100 Роман Труба 95 972 190 721 Іван Баканов 87 399 57 646

Як повідомляли Українські Новини, Президент, Керівник офісу Президента і його заступники в грудні заробили значно менше, ніж міністри Кабміну.

Також гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зізнався, що в грудні його зарплата склала 1,2 млн гривень.