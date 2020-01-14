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14 января 2020, вторник, 05:30 537 Документ
Силовые структуры 2020-01-14T07:45:02+02:00
Українські Новини
Глава СБУ Баканов за декабрь получил почти 90 тыс. гривен

Глава СБУ Баканов за декабрь получил почти 90 тыс. гривен

Анна Рудык
Иван Баканов, зарплаты чиновников, Зарплаты, СБУ
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за декабрь 2019 года составила 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ.

Также стало известно, что Баканов в новогодние праздники отдыхал на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле.

Кроме того, заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за ноябрь составила 57 646 гривен, в то время, как зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен. А зарплата Баканова за октябрь составила также 57,6 тыс. гривен. В августе глава СБУ получил 57 тыс. гривен.

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