Глава СБУ Баканов за декабрь получил почти 90 тыс. гривен

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за декабрь 2019 года составила 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ.

Также стало известно, что Баканов в новогодние праздники отдыхал на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле.

Кроме того, заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за ноябрь составила 57 646 гривен, в то время, как зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен. А зарплата Баканова за октябрь составила также 57,6 тыс. гривен. В августе глава СБУ получил 57 тыс. гривен.