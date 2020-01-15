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15 января 2020, среда, 13:07 34 Документ
Экономика 2020-01-15T13:07:01+02:00
Українські Новини
Зарплата главы Нацполиции за декабрь составила 164,4 тыс. гривен

Зарплата главы Нацполиции за декабрь составила 164,4 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Нацполиция, зарплаты чиновников, Зарплата, Клименко Игорь
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за декабрь 2019 года составила 164 384 гривны.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад составил 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 000 гривен, другие надбавки - 4 300 гривен, премии как замглавы Нацполиции за июль-август - 70 тыс гривен, премии как главы Нацполиции - 12,2 тыс гривен.



Ранее Українські Новини писали, кто из министров получил больше всех в декабре. На первом месте министр иностранных дел Вадим Пристайко. Его заработная плата составила 234 тысячи гривен. 

15 января "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников. 

Также премьер-министр Гончарук рассказал, зачем его министрам космические зарплаты

Тем временем зарплата Игоря Клименко за ноябрь составила 80 тыс. гривен.

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