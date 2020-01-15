Зарплата главы Нацполиции за декабрь составила 164,4 тыс. гривен

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за декабрь 2019 года составила 164 384 гривны.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.



Должностной оклад составил 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 000 гривен, другие надбавки - 4 300 гривен, премии как замглавы Нацполиции за июль-август - 70 тыс гривен, премии как главы Нацполиции - 12,2 тыс гривен.









Ранее Українські Новини писали, кто из министров получил больше всех в декабре. На первом месте министр иностранных дел Вадим Пристайко. Его заработная плата составила 234 тысячи гривен.



15 января "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников.



Также премьер-министр Гончарук рассказал, зачем его министрам космические зарплаты.



Тем временем зарплата Игоря Клименко за ноябрь составила 80 тыс. гривен.