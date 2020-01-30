Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова, увольнение которого допускают в Раде в случае провала дела Шеремета, за декабрь составила 86 тыс. гривен, его заместителей - от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 87 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в декабре, составила 85 865 гривен, в том числе должностной оклад – 13 714 гривен, надбавка за выслугу лет – 4 823 гривны, надбавка за интенсивность труда – 13 714 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 743 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 2 743 гривны, отпускные – 2 374 гривны, командировочные – 8 092 гривны, индексация - 652 гривны.

Кроме этого, министру за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен.

Материальная помощь в декабре не начислялась.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 76 339 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 76 711 гривен, Катерины Павличенко – 73 332 гривны, Сергея Гончарова – 77 293 гривны, Антона Геращенко – 59 808 гривен, Александра Гогилашвили – 74 861 гривна, госсекретаря Алексея Тахтая – 87 077 гривен.

Документ о зарплате Авакова. Страница 1

Документ о зарплатах МВД. Страница 2

Документ о зарплатах МВД. Страница 3

Документ о зарплатах МВД. Страница 4

Также Українськi Новини писали, кто из министров получил больше всех в декабре.

Ранее МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь.