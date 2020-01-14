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14 января 2020, вторник, 17:22 116 Документ
Политика 2020-01-14T17:22:49+02:00
Українські Новини
Сытник заработал в декабре столько же, сколько и в ноябре

Сытник заработал в декабре столько же, сколько и в ноябре

Елизавета Кесельман
Артем Сытник, НАБУ, зарплаты чиновников, Верховная Рада Украины
Артем Сытник.Фото: Википедия
Артем Сытник.Фото: Википедия

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за декабрь 2019 года составила 170 176 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

 

 

Должностной оклад Сытника составил 85 582 гривны, доплата за выслугу лет - 25 674 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 8 558 гривен, доплата за ранг - 647 гривен, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 17 116 гривен, командировочные - 32 414 гривен.

После удержания налогов он получил 136 992 гривны.

Как сообщали Українські Новини,Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.

Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

Также в августе Артем Сытник заработал почти в два раза больше должностного оклада, 178 502 гривны, а в ноябре - 170 тысяч гривен. 

Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой.

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