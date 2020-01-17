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17 января 2020, пятница, 06:45 28 Документ
Судебная власть 2020-01-17T06:45:02+02:00
Українські Новини
Трубе за декабрь выписали премию и доплаты на 46 тыс. гривен

Трубе за декабрь выписали премию и доплаты на 46 тыс. гривен

Елена Новикова
ГБР, Зарплаты за декабрь, Зарплаты, зарплаты чиновников, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Заработная плата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, которого уволили с должности в декабре, составила 95 972 гривны за декабрь 2019 года.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Доплаты и премии составили 46 тыс. гривен.

Остальная сумма - другие выплаты.

ГБР не указывает, какую сумму получил Труба на руки.

 

 

Как сообщали Українськi Новини, ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен: должностной оклад - 716,463 тыс. гривен, премия - 693,843 тыс. гривен, прочие выплаты - 456,502 тыс. гривен. Пользователи соцсетей возмущенны этим фактом, ведь зарплата Смелянского в два раза больше, чем у президента США.

Также во время заседания Кабмина приняли решение отказаться от установления больших заработных плат, а размер выплат утвердить в гривне, а не к коэффициенту. Минимальный размер оклада чиновников будет составлять два прожиточных минимума. Кроме того, после рассмотрения вопроса о надбавках и премиях, решили, что они могут составлять до 200% от самого оклада.

 

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