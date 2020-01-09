Во что украинцам обходятся погоны: ТОП зарплат силовиков за ноябрь

Экономисты активно прогнозируют рост пенсий, социальных выплат и зарплат простых украинцев. А Українські Новини делятся цифрами зарплат главных силовиков за ноябрь и сравнивает цифры с октябрьскими.

ТОП самых больших зарплат в этом месяце открывает министр обороны Андрей Загороднюк. Его заработная плата за ноябрь составила 23,1 тыс. гривен, его заместителей - от 58,4 тыс. до 74,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 75,9 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин. Сумма начисленных министру в ноябре средств составила 23 132 гривны, после удержания налогов и сборов ему выплачено 18 621 гривну.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за ноябрь составила 57 646 гривен. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Следующую строку рейтинга занял глава Национальной полиции Игорь Клименко, зарплата которого составила 80 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин. Должностной оклад составил 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 000 гривен.

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за ноябрь составила 97,6 тыс. гривен, его заместителей - от 74,8 тыс. до 93,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 100,7 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин. Зарплата, начисленная Авакову в ноябре, составила 97 622 гривны, в том числе должностной оклад – 12 190 гривен, надбавка за выслугу лет – 4 022 гривны, надбавка за интенсивность труда – 12 190 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 438 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 2 438 гривен, отпускные – 13 108 гривен, индексация - 553 гривны, премия – 50 681 гривна.

Чуть больше составляет заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова - 98,1 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Аппарата СНБО на запрос Українських Новин. "Заработная плата за ноябрь этого года секретаря СНБО Данилова А. М. составляет 98 107 гривен, из которых удержан налог из доходов физических лиц - 17 659 гривен, военный сбор - 1 472 гривны", - сказано в нем. При этом СНБО не ответил на вопрос о сумме каждой из составляющих ноябрьской зарплаты Данилова, а лишь перечислил какими они могут быть в соответствии с законодательством. Исходя из ответа, должностной оклад секретаря СНБО не может превышать 18 тыс. гривен, как и надбавка за интенсивность труда, премия - 50 400 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 780 гривен, а за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн - 3 600 гривен. Кроме того, к вышеуказанным составляющим могут также добавляться индексация, командировочные, отпускные и т.д.

Следующая по высоте - зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Должностной оклад Сытника составил 95 651 гривну, доплата за выслугу лет - 28 695 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 565 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 19 130 гривен, командировочные - 16 206 гривен. После удержания налогов он получил 136 984 гривны.

Роман Труба, директор Государственного бюро расследований (ГБР) оказался в рейтинге выше с зарплатой за ноябрь в размере 190 721 гривна. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин. Размер оклада - 45 308 гривен, доплаты и премия за октябрь - 124 тыс. гривен. После вычета налогов Труба получил 153 531 гривну.

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за ноябрь составила 195 206 гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин. При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Самая высокая зарплата в ноябре у силовиков - у заместителя генерального прокурора, специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. За ноябрь она составила 239 353 гривны. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Сумма за ноябрь, грн Сумма за октябрь, грн Андрей Загороднюк 23 100 19 000 Иван Баканов 57 646 57 600 Игорь Клименко 80 000 89 000 Арсен Аваков 97 600 82 071 Алексей Данилов 98 100 100 230 Артем Сытник 170 166 170 166 Роман Труба 190 721 72 375 Руслан Рябошапка 195 206 133 334 Назар Холодницкий 239 353 184 167

Тем временем, стали известны цифры государственного долга дорожникам, большая часть из которого - зарплаты.