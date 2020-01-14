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14 января 2020, вторник, 15:55 181
Кабмин 2020-01-14T16:45:02+02:00
Українські Новини
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада

Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада

Таня Войтюк
Андрей Загороднюк, Зарплата, Кабмин, Минобороны, зарплаты чиновников
Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk
Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk

В то время как стала известна сумма, потраченная на командировки министра обороны Андрея Загороднюка за границу, его зароботная плата за декабрь составила 97,2 тыс. гривен, его заместителей - от 120,6 тыс. до 148 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 214,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Сумма начисленных министру в декабре средств составила 97 191 гривну, из которых 15 238 гривен – должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 047 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 047 гривен, средний заработок за время командировки – 1 076 гривен, премия – 74 057 гривен, индексация – 725 гривен.

После удержания налогов и сборов ему выплачено 78 239 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 148 186 гривен, заместителей Анатолия Петренко – 137 357 гривен, Алексея Марценюка – 120 633 гривны, Алины Фроловой – 122 284 гривны, Александра Полищука – 129 220 гривен и экс-госсекретаря Александра Дубляна за 17 дней, включая компенсацию, неиспользованный отпуск, премию и индексацию – 214 504 гривны.

Как сообщали Українські Новини, Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году. Новоназначенный министр имеет в Киеве жилой дом (375 кв. м) и земельный участок (1 000 кв. м).

Тем временем, министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.

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