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24 января 2020, пятница, 11:50 88 Инфографика
Президент 2020-01-24T12:04:13+02:00
Українські Новини
Зарплаты за декабрь в ОПУ оказались значительно скромнее, чем у министров Кабмина

Зарплаты за декабрь в ОПУ оказались значительно скромнее, чем у министров Кабмина

Елена Новикова
Владимир Зеленский, Андрій Богдан, ОПУ, Офис Президента Украины, Зарплаты за декабрь, зарплаты чиновников
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Большие зарплаты министров Кабмина и их заместителей за декабрь 2019 года, которые у некоторых доходят до 300 тысяч гривен, очень смутили украинцев. Українські Новини собрали данные о том, какие заработные платы за декабрь получили Президент, Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители.

Заработная плата Президента Украины Владимира Зеленского за декабрь составила 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и др.) ему не начисляли. Налоги и сборы составили 5 460 гривен.

Заработная плата Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана за декабрь составила 50 409 гривен, из них должностной оклад - 13 714 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 703 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривен, надбавка за интенсивность труда - 13 714 гривен и другие выплаты (служебные командировки, премия, индексация денежных доходов) - 16 534 гривен. Налоги и сборы составили - 9 830 гривен.

Заработная плата Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова за декабрь составила 20 229 гривен, из них должностной оклад - 16 000, надбавка за выслугу лет 480 гривен, за работу в условиях режимных ограничений - 3 200 гривен, индексация денежных доходов - 549 гривен.

Заработная плата Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Юрия Костюка за декабрь составила 31 232 гривен, из них должностной оклад - 11 428 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 071 гривен, надбавка за интенсивность труда - 11 428 гривен и другие выплаты (служебные командировки, премия, индексация денежных доходов) - 7 303 гривен.

Заработная плата Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко за декабрь составила 18 534 гривен, из них должностной оклад - 13 571 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 036 гривен и другие выплаты (служебные командировки, отпуски, индексация денежных доходов) - 2 927 гривен.

Заработная плата Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова за декабрь составила 37 299 гривен, из них должностной оклад - 15 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 250 гривен, надбавка за интенсивность труда - 15 000 гривен и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) - 5 049 гривен.

Заработная плата Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы за декабрь составила 44 499 гривен, из них должностной оклад - 12 143 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 828 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 821 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 143 гривен и другие выплаты (служебные командировки, премия, индексация денежных доходов и др.) - 12 563 гривен.

Заработная плата Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Анны Коваленко за декабрь составила 37 233 гривен, из них - должностной оклад - 12 857 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 571 гривен, надбавка за интенсивность труда  - 12 857 гривен и другие выплаты (отпуск, премия, индексация денежных доходов) - 8 939 гривен.

Заработная плата Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Юлии Ковалив за декабрь составила - 35 948, из них - должностной оклад - 12 857 гривен, надбавка за выслугу лет - 771 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 857 гривен и другие выплаты (служебные командировки, премия, индексация денежных доходов) - 9 463 гривен.

Как сообщали Українські Новини, гендиректор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что за декабрь получил зарплату 1 миллион 24 тысячи гривен.

Также заместитель гендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти ГК "Украоборонпром" Мустава Найем получил заработную плату за декабрь в размере 486 565 гривен, при должностном окладе в 43 000 гривен.

Кроме того, Кабмин намерен ежемесячно публиковать информацию о том, сколько зарабатывают министры.

 

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