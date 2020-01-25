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25 января 2020, суббота, 14:18 98 Документ
Экономика 2020-01-25T14:22:52+02:00
Українські Новини
Секретарю СНБО начислили за декабрь 98 тыс. гривен: 50 тысяч составила премия

Секретарю СНБО начислили за декабрь 98 тыс. гривен: 50 тысяч составила премия

Валерия Драгомирова
СНБО, Зарплата чиновников, Зарплата, Алексей Данилов
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за декабрь составила 98,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено заработной платы - 98 135 гривен. Удержан налог с доходов физических лиц – 17 664 гривны. Удержан военный сбор – 1 472 гривны. Всего удержано налогов – 19 136 гривен. К выдаче – 78 998 гривен", - сказано в нем.

Должностной оклад Данилова и надбавка за интенсивность труда составили по 18 тыс. гривен, премия – 50,4 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет – 3,8 тыс. гривен, за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн – по 3,6 тыс. гривен, индексация – 0,7 тыс. гривен.

В свою очередь первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю было начислено 107 540 гривен зарплаты за декабрь, заместителю Сергею Демедюку – 103 897 гривен, а заместителю Сергею Кривоносу – 73 580 гривен.

После выплаты налогов и сборов заместители Данилова получили от 72,5 тыс. до 106 тыс. гривен зарплаты за декабрь.




Как сообщали Українськi Новини, Данилов занимает должность секретаря СНБО с 3 октября.

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