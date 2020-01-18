Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства

Кабинет Министров обнародовал зарплаты членов правительства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

Средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составляла 60 479 гривен.

В декабре он получил 76 190 гривен, в том числе надбавки составляли 40 тыс. гривен, а премия - 36 190 гривен.

В сентябре зарплата Гончарука была - 61 916 гривен, а в октябре и феврале - 60 087 и 43 724 соответственно.

В прошлом году средняя зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы равнялась 58 652 гривен.

Выплаты в декабре составили 86 774, в том числе надбавка - 58 655 гривен, премия - 28 119 гривен.

Зарплата Кулебы в сентябре - 48 523 гривен, октябре - 56 263 гривен, ноябре - 43 047 гривен.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52 629 гривен, в октябре 51 000 гривен, а в ноябре - 34 141 гривен.

В декабре его зарплата составляла 84 887 гривен, из которых 35 506 надбавка и 49 381 премия.

Таким образом, средняя зарплата Федорова в 2019 году - 55 664 гривен.

Средняя зарплата в прошлом году у министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилет составила 32 386 гривен.

В декабре он получил 17 544 гривен, в сентябре и октябре по 48 тыс. гривен, в ноябре - 16 тыс. гривен.

Средняя зарплата в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова - 100 041 гривен.

В декабре ему было начислено 186 541 гривен, в том числе надбавки - 49 225 гривен, премии - 137 317 гривен.

В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила - 33 930, 82 072 и 97623 гривен соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 гривен, где надбавка - 73 337 гривен, а премия - 149 255 грривен.

В сентябре ему было начислено зарплаты 15 134 гривен, в октябре 18 180 гривен и ноябре - 79 883 гривен.

Так, средняя зарплата за прошлый год - 83 947 гривен.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель получил в сентябре зарплаты - 18 549 гривен, в октябре - 33 540 гривен, а в ноябре - 31 102 гривен.

В декабре его зарплата составила 162 003 гривен, в том числе надбавка - 39 105 гривен, а премия - 122 898 грвиен.

Средняя зарплата Оржеля в 2019 году составила 61 299 гривен.

У министра иностранных дел Вадима Пристайко сумма средней зарплаты в прошлом году - 62 069 гривен.

В декабре ему начислено 233 893 гривен, в том числе надбавка 48 279 гривен, премия 73 766 гривен, и материальная помощь 111 848 гривен.

В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была - 27 505, 30 532 и 68194 гривен.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре прошлого года получила 138 412 гривен, в том числе надбавки - 42 412 гривен и премии 96 тыс гривен.

В сентябре ее зарплата составляла 38 288 гривен, в октябре - 37 981 гривен, в ноябре - 39 103 гривен.

Таким образом, средняя плата за 2019 год составила 63 446 гривен.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата в прошлом году - 41 940 гривен.

За три месяца осени она получила - 15 896 гривен в сентябре, 22 036 гривен в октябре и 34 841 гривен в ноябре.

За декабрь ей насчитали 94 988 гривен, в том числе надбавки 34 269 гривен и премии 60 719 гривен.

В последний месяц зимы министр развития общин и территорий Алена Бабак получила 212 600 гривен (надбавки 37 600 гривен, премии 175 тыс. гривен).

А в сентябре, октябре и ноябре - 18 773, 23 710, 82 189 гривен соответственно.

Так, ее средняя заработная плата в 2019 году - 84 318 гривен.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра социальной политики Юлии Соколовской - 65 317 гривен.

Ее выплаты в сентябре составили 24 395 гривен, в октябре - 58 259 гривен, в ноябре - 56 620 гривен.

В декабре зарплата министра была 216 783 гривен, в том числе надбавка - 39 432 гривен, премия - 82 563 гривен, а материальная помощь - 94 788 гривен.

Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36 384 гривен, в октябре - 61 890 гривен, в ноябре - 60 637 гривен.

В декабре ей насчитали 89 387 гривен, из которых 36 387 гривен - надбавка и 53 тыс. гривен - премия.

В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62 075 гривен.

Средняя заработная плата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия - 44 527 гривен.

Его выплаты в декабре составили 44 038 гривен (надбавки 36 038, премия 8 тыс. гривен).

В сентябре, октябре и ноябре - 55 390 гривен, 40 439 гривен и 38 239 гривен соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в декабре прошлого года получил 112 905 гривен, в том числе надбавки - 32 905 гривен, а премии - 80 тыс. гривен.

В сентябре начислено зарплаты 9 142 гривен, в октябре и ноябре - по 16 тыс. гривен.

Средняя зарплата министра в 2019 году - 38 512 гривен.

У министра обороны Андрея Загороднюка средняя заработная плата в прошлом году - 41 982 гривен.

В сентябре он получил 24 228 гривен, в октябре 23 377 гривен, а в ноябре - 23 132 гривен.

В декабре его зарплата была 97 191 гривен (надбавка 23 134 гривен и премия 74 057 гривен).

Министр юстиции Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 гривен, в том числе надбавки - 35 961 гривен и премии 190 400 гривен.

В сентябре, октябре и ноябре - 20 723 гривен, 19 927 гривен, 35 927 гривен соответственно.

Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 гривен.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда имела среднюю зарплату в прошлом году 46 688 гривен.

В декабре ее выплаты составили 158 772 гривен, в том числе надбавка 37 280 гривен, премия - 80 тыс. гривен, материальная помощь 41 492 гривен.

В сентябре она получил 22 894 гривен, в октябре 23 453 гривен, а в ноябре 23124 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.

А тем временем Малюська копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу.