подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
29 октября 2019, вторник, 07:00 50 Мнение
Общество 2019-10-29T07:00:02+02:00
Українські Новини
Диковинные реформы Кабмина и безнаказанная угроза Зеленскому от Федины и Зверобой

Диковинные реформы Кабмина и безнаказанная угроза Зеленскому от Федины и Зверобой

Ирина Геращенко, Прогноз погоды, Дмитрий Дубилет, Анастасия Приходько, Владимир Зеленский, Квартал 95, София Федина, Владимир Буковский, Маруся Зверобой

Порошенко незаконно использовал образ певицы Анастасии Приходько в своей предвыборной агитации и теперь заплатит за это четверть миллиона гривен. Здесь подробности скандала.

 
Депутат Порошенко София Федина и волонтерша Маруся Зверобой, которые вчера угрожали Зеленскому, судя по всему, останутся без наказания. Сегодня в Раде Слуга народа назвала их угрозы недопустимыми и попросила расследовать. Как-будто они не угрожали убийством, а кидались песком. А ведь они в прямом эфире призывали "мочить Зеленского в сортире" и с матами обсуждали разные способы его казни.

В Фейсбуке сразу всплыла фотография Зверобой в советской военной форме с красной звездой. За них вступилась фракция Порошенко. Скандалистка Ирина Геращенко заявила, что хамить они научились у депутата Слуги народа Дубинского.
Сама Федына сегодня включила заднюю и попыталась объяснить в более мягкой форме, что она имела в виду. Для этого она записала видео с мертвецки бледным лицом.
 
Кабмин Гончарука заявил сразу три диковинные реформы. Во-первых, отменить медсправки в бассейн, школу и другие места. Но это не точно. Министр Дубилет до конца не решил. Признавшийся в собственном дебилизме министр Милованов предложил ряд совсем радикальных реформ: отменить ЕСВ (Единый социальный взнос), снизить налог на зарплату и вместо него ввести налог на недвижимость и землю. Судя по последним действия Милованова, ему не удалось реализовать ни одной реформы, поэтому из-за этих инициатив беспокоиться нечего. А третья реформа скорее всего удасться. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет отменить традиционные пресс-службы. Что он введет вместо них – нетрадиционные? Сложно себе представить как будет проходить отбор в эти нетрадиционные органы.
 
Пока "слуги народа" издеваются над народом, основными донорами, как и раньше, остаются заробитчане. Они в этом году переведут в Украину 12 млрд долларов на поддержку семей и родственников. Чтобы объяснить вам колоссальный объем этой цифры, то она сопоставима со стоимостью всего урожая, собранного в этом году в Украине (70 млн тонн зерна х 200 долларов за тонну = 14 млрд долларов. Это лишь доход сектора, а у него есть еще и расходы: дизель, техника и тд)
То есть, основной статьей экспорта Украины уже давно является рабочая сила, а не металлургия, химия (как раньше) или урожай (как последние годы).
 
Сегодня Украина отметила 75 лет освобождения от нацистов. Возложить цветы к памятнику в Киеве пришел Зеленский с Разумковым без Гончарука. После них пришел Бойко с ветеранами. Слуге народа не понравилось, как Зеленский поздравил граждан с этим праздником.
 
Госуправделами объявило распродажу. Продает знаменитые госдачи в Пуще-Водице и Конча-Заспе, где за счет бюджета за все года независимости жилы бывшие власть имущие.
 
В Кембридже умер знаменитый диссидент и правозащитник Владимир Буковский. Тот самый, о котором говорили: обменяли хулигана на Луиса Корвалана, где бы взять такую б***ь, чтобы Брежнева убрать. Здесь несколько последних его прижизненным видеоинтервью.
 
95 Квартал продолжает работать на имидж Зеленского. Посмотрите, как он спародировал Баканова, Мендель и Порошенко в своем свежем номере.
 
Следующей ночью синоптики обещают заморозки.

Kiss peace love
Денис Иванеско

Больше новостей о: Ирина Геращенко Прогноз погоды Дмитрий Дубилет Анастасия Приходько Владимир Зеленский Квартал 95 София Федина Владимир Буковский Маруся Зверобой

Архив
Новости
Диковинные реформы Кабмина и безнаказанная угроза Зеленскому от Федины и Зверобой 07:00 Мнение
Антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы: синоптик рассказала о погоде до конца недели 06:00 Карта
В сентябре средняя зарплата украинцев выросла: кому и сколько добавили 06:00
Гривна после падения резко взлетела: официальный курс валют на 29 октября 06:00
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok