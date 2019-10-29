Диковинные реформы Кабмина и безнаказанная угроза Зеленскому от Федины и Зверобой

Порошенко незаконно использовал образ певицы Анастасии Приходько в своей предвыборной агитации и теперь заплатит за это четверть миллиона гривен. Здесь подробности скандала.



Депутат Порошенко София Федина и волонтерша Маруся Зверобой, которые вчера угрожали Зеленскому, судя по всему, останутся без наказания. Сегодня в Раде Слуга народа назвала их угрозы недопустимыми и попросила расследовать. Как-будто они не угрожали убийством, а кидались песком. А ведь они в прямом эфире призывали "мочить Зеленского в сортире" и с матами обсуждали разные способы его казни.

В Фейсбуке сразу всплыла фотография Зверобой в советской военной форме с красной звездой. За них вступилась фракция Порошенко. Скандалистка Ирина Геращенко заявила, что хамить они научились у депутата Слуги народа Дубинского.

Сама Федына сегодня включила заднюю и попыталась объяснить в более мягкой форме, что она имела в виду. Для этого она записала видео с мертвецки бледным лицом.



Кабмин Гончарука заявил сразу три диковинные реформы. Во-первых, отменить медсправки в бассейн, школу и другие места. Но это не точно. Министр Дубилет до конца не решил. Признавшийся в собственном дебилизме министр Милованов предложил ряд совсем радикальных реформ: отменить ЕСВ (Единый социальный взнос), снизить налог на зарплату и вместо него ввести налог на недвижимость и землю. Судя по последним действия Милованова, ему не удалось реализовать ни одной реформы, поэтому из-за этих инициатив беспокоиться нечего. А третья реформа скорее всего удасться. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет отменить традиционные пресс-службы. Что он введет вместо них – нетрадиционные? Сложно себе представить как будет проходить отбор в эти нетрадиционные органы.



Пока "слуги народа" издеваются над народом, основными донорами, как и раньше, остаются заробитчане. Они в этом году переведут в Украину 12 млрд долларов на поддержку семей и родственников. Чтобы объяснить вам колоссальный объем этой цифры, то она сопоставима со стоимостью всего урожая, собранного в этом году в Украине (70 млн тонн зерна х 200 долларов за тонну = 14 млрд долларов. Это лишь доход сектора, а у него есть еще и расходы: дизель, техника и тд)

То есть, основной статьей экспорта Украины уже давно является рабочая сила, а не металлургия, химия (как раньше) или урожай (как последние годы).



Сегодня Украина отметила 75 лет освобождения от нацистов. Возложить цветы к памятнику в Киеве пришел Зеленский с Разумковым без Гончарука. После них пришел Бойко с ветеранами. Слуге народа не понравилось, как Зеленский поздравил граждан с этим праздником.



Госуправделами объявило распродажу. Продает знаменитые госдачи в Пуще-Водице и Конча-Заспе, где за счет бюджета за все года независимости жилы бывшие власть имущие.



В Кембридже умер знаменитый диссидент и правозащитник Владимир Буковский. Тот самый, о котором говорили: обменяли хулигана на Луиса Корвалана, где бы взять такую б***ь, чтобы Брежнева убрать. Здесь несколько последних его прижизненным видеоинтервью.



95 Квартал продолжает работать на имидж Зеленского. Посмотрите, как он спародировал Баканова, Мендель и Порошенко в своем свежем номере.



Следующей ночью синоптики обещают заморозки.



Kiss peace love

Денис Иванеско